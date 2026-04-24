Susto en la Feria de Abril: salvan la vida de un bebé de un año y medio que se estaba ahogando en una caseta

En la pasada jornada de la Feria de Abril se vivió uno de los momentos más tensos de toda la semana. Un bebé de un año y medio que se estaba ahogando tuvo que ser evacuado al Hospital de Campaña.

El angustioso momento ocurrió el pasado jueves, cuando uno de los familiares del menor que estaba en el número 60 de la calle Antonio Bienvenida llamó a esta unidad para que interviniera puesto que el niño presentaba "síntomas de asfixia grave".

Inmediatamente, según el balance municipal del Ayuntamiento de Sevilla en relación con la anterior jornada, el vehículo de Protección Civil se presentó en el lugar de los hechos. Tras comprobar "la gravedad del asunto", estos usuarios trasladaron al menor al Hospital de Campaña ubicado en el recinto ferial. Una vez allí, los servicios sanitarios consiguieron salvar al bebé.

El cuarto día de la Feria de Sevilla se ha saldado además con la detención de cuatro personas por hurtos y robos con violencia, tal y como ha detallado la Policía Nacional en una nota de prensa.

Según el cuerpo, en el marco de la operación Albero con motivo de la Feria de Abril, los agentes sorprendieron a un hombre que intentaba sustraer efectos del bolso de una mujer. Al verse descubierto, empleó violencia para intentar huir del lugar.

Todo ocurrió después de que la Policía Nacional recibiera un aviso de una posible reyerta en una caseta del Real. Tras las primeras gestiones, los agentes localizaron y detuvieron al presunto autor como responsable de un delito de robo con violencia.

En una segunda intervención, los indicativos actuaron ante una pelea en la vía pública. Durante la actuación policial, uno de los implicados mostró una actitud agresiva hacia los agentes, llegando a amenazar e intentar agredir a una funcionaria policial. Además, este se negó a identificarse, por lo que fue detenido por un delito de resistencia grave.

Seis teléfonos móviles recuperados y varias denuncias esclarecidas

Asimismo, dentro del mismo dispositivo de prevención, los agentes detuvieron a dos conocidos delincuentes itinerantes especializados en hurtos, desplazados a Sevilla con motivo de la Feria de Abril.

Uno de ellos fue localizado portando seis teléfonos móviles que habían sido robados momentos antes en el recinto ferial y sus alrededores, permitiendo el esclarecimiento de varias denuncias interpuestas por las víctimas.

La segunda detención se produjo en las inmediaciones de la Plaza de Toros de la Real Maestranza, donde fue sorprendido in fraganti mientras sustraía una cartera en un momento de gran afluencia de público, interviniéndole además efectos de otras víctimas y dinero. Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial.

En el marco de la Operación Albero, la Policía Nacional ha intensificado el control sobre personas dedicadas a actividades delictivas contra el patrimonio, además de realizar diversas actas por infracción de la Ley de Seguridad Ciudadana, actuaciones de auxilio humanitario y varias detenciones relacionadas con hurtos y robos cometidos durante la celebración de la Feria de Abril.