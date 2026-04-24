La raza de Luque y el toreo sevillano de Pablo Aguado y Juan Ortega ante una corrida de Juan Pedro vacía casi de todo

"De toros no saben ni las vacas", decía Joselito 'El Gallo' y cien años después se sigue cumpliendo el dicho.

¿Qué puede pasar en una ganadería para pasar en un año de ser la mejor corrida de la feria a la más desfondada y vacía de casi de todo? Lo del casi es porque algunos sí tuvieron nobleza, pero en general no pudieron ni con el rabo.

Con total seguridad, Juan Pedro Domecq habrá seleccionado lo mejor que tiene en el campo para que sean lidiados en la Maestranza, pero no han dado el juego esperado.

Por eso, la tarde se volvió espesa marcada por el minuto de silencio por la muerte de la presidenta de honor de Andex, María Luisa Guardiola, familia de estirpe ganadera y madre del diputado segundo de la Real Maestranza, Luis Manuel Halcón y Guardiola.

La seguridad de Daniel Luque y las pinceladas artísticas de Juan Ortega y Pablo Aguado han sido los únicos argumentos para justificar la entrada de los más de 12.000 asistentes a la décimo cuarta corrida de la feria.

Daniel Luque torea al natural con la mano derecha en la Maestranza. Laces Maestranza

Por cierto, en la que se ha colgado de nuevo el cartel de 'No hay billetes', el noveno en lo que va de esta feria histórica en cuanto a público.

Lo más destacado ocurrió en el cuarto, al que Luque le arrancó la oreja literalmente, a base de poderle con media muleta arrastrada por la arena.

Creció el trasteo sobre todo al final cuando se metió entre los pitones para propinarles unos naturales con la diestra y enlazarlos con las luquecinas, marca de la casa, poniendo al público en pie.

En otra tarde, la faena no hubiera sido de oreja, sobre todo por la falta de toro, pero ante los derroteros por lo que iba el percal, el palco fue generoso.

Su primero ni le dejó imponer su ley tras brindarlo a sus compañeros de cartel. En otros tiempos, este gesto hubiera sido impensable partiendo de este torero...

El torero Pablo Aguado pega un pase por alto de rodillas en la Maestranza. Laces Maestranza

Con su primero, Pablo Aguado apuntó muy alto con su toreo artista con un inicio de arranque de muleta explosivo, tras brindárselo a la Infanta Elena, de rodillas y por alto rematando la tanda con dos naturales soberbios que derrocharon gracia sevillana.

Y fue por ese pitón por el basó la faena con varios muletazos extraordinarios, al ralentí y sin despeinarse. Pero ya el animal comenzó a venirse abajo y el público también. Se cortó Aguado con la espada al entrar a matar y tuvo que recibir puntos de sutura en la enfermería.

Con el enclasado sexto también dibujó media docena de naturales muy templados como si estuviera acariciándolo, pero se quedó sin toro, tanto que llegó a echarse antes de tiempo.

Juan Ortega no tuvo opciones con su primero. Con el quinto también intentó imponer su ley artística, viendo que se le iba la feria casi en blanco.

Con una rodilla en tierra comenzó un trasteo en el que intentó encelar al toro, falto de raza, en las telas.

Muy templado filmó unos derechazos con muy buen trazo y recorrido hasta detrás de la cadera, que casi paran el reloj de la Maestranza. Y hasta ahí porque en la siguiente tanda el animal se puso a la defensiva y echó el cierre.

El cartel más sevillano de la feria, tanto por los toros como por los toreros, no pasará a la historia del toreo, pero hay que destacar que a ninguno de los tres le ha embestido un toro en condiciones en ninguna tarde. En la feria de San Miguel será...