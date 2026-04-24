Un hombre que quintuplicaba la tasa de alcohol cae con su coche a las vías del tren de Sevilla y provoca retrasos en la circulación ferroviaria

Un conductor que quintuplicaba la tasa máxima de alcoholemia permitida ha caído con su coche en las vías del tren en Sevilla. El suceso ha tenido lugar la madrugada de este viernes 24 de abril a la altura de la calle Gea y ha provocado retrasos en la circulación ferroviaria.

Tal y como ha informado el servicio de Emergencias de Sevilla a través de su cuenta oficial de X, los Bomberos de la ciudad se desplazaron hasta el lugar de los hechos para retirar el vehículo. En esta operación también intervino la Policía Local y Adif.

Finalmente, las autoridades pudieron restablecer el servicio ferroviario pasados alrededor de 20 minutos.

Por ahora, la Policía Local investiga el siniestro y han llevado a cabo diligencias al conductor, que ha resultado ileso.