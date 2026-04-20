Vivir junto al Real de la Feria es "lo más barato" dentro de Los Remedios: hasta 200€ menos por residir junto al albero

La cercanía al Real de la Feria de Abril, la fiesta por excelencia en Sevilla, no siempre va de la mano de los precios más elevados de la vivienda. Más bien está sucediendo al contrario.

En pleno auge del mercado inmobiliario, con máximos históricos registrados en marzo de 2026, los datos revelan una paradoja llamativa: las zonas más próximas al recinto ferial dentro de Los Remedios son, precisamente, las más asequibles del barrio.

Los Remedios se consolida como la segunda barriada más cara de la ciudad, solo por detrás del Centro. El precio medio del metro cuadrado se sitúa actualmente en 3.759 euros, una cifra récord que refleja la presión del mercado en uno de los barrios más demandados de la capital andaluza.

Sin embargo, esta media esconde importantes diferencias internas en función de la ubicación concreta.

En este contexto, el entorno más inmediato del Real de la Feria —las áreas de Tablada, Ramón de Carranza y Madre Rafols— presenta el precio más bajo de todo el barrio, con 3.552 euros por metro cuadrado.

Se trata de una diferencia de más de 200 euros respecto a la media de Los Remedios, lo que convierte a estos vecinos en los "menos adinerados" dentro de uno de los distritos más exclusivos de Sevilla.

La situación resulta especialmente llamativa teniendo en cuenta que estas calles son, durante la Feria de Abril, uno de los epicentros de la actividad festiva.

Los más 'ricos'

A escasa distancia, aunque no tan pegada al recinto ferial, se encuentra la zona más cara de Los Remedios, la ubicada en Parque de los Príncipes-Calle Niebla.

Allí, el precio del metro cuadrado alcanza los 3.759 euros, situándose en línea con la media del barrio y marcando el techo interno del distrito.

Por su parte, la emblemática zona de Plaza de Cuba-República Argentina ocupa el segundo puesto en el ranking de precios dentro de Los Remedios, con 3.687 euros por metro cuadrado.

Se trata de uno de los enclaves más cotizados de Sevilla, donde factores como su centralidad o las vistas privilegiadas de la ciudad elevan el valor de los inmuebles.

Triana

Más allá de Los Remedios, la influencia del Real de la Feria también se deja notar en Triana, el barrio colindante. Al menos, en cuanto a comodidad para llegar al recinto se refiere.

Esta histórica barriada se ha convertido en el tercer distrito más caro de Sevilla, alcanzando un máximo histórico de 3.730 euros por metro cuadrado en marzo de 2026.

Sin embargo, al igual que ocurre en Los Remedios, la cercanía al recinto ferial no implica necesariamente precios más altos.

En Triana, las viviendas más asequibles se concentran precisamente en las zonas más próximas a la Feria: el Barrio de León y El Tardón.

En estos enclaves, el precio medio se sitúa en 3.013 euros por metro cuadrado, muy por debajo de otras áreas del distrito. Además, estos sectores llevan meses sin experimentar subidas, ya que sus precios se estancaron en noviembre de 2025.

La diferencia es notable si se compara con otras zonas trianeras más céntricas y cotizadas. El área de Altozano-Pagés del Corro alcanza los 4.388 euros por metro cuadrado, situándose como la más cara del barrio, mientras que López de Gomara le sigue con 3.911 euros por metro cuadrado.

De este modo, tanto en Los Remedios como en Triana se repite un mismo patrón, y es que las zonas más cercanas al Real de la Feria no lideran el ranking de precios, sino que se sitúan en el escalón más bajo dentro de barrios que, en su conjunto, figuran entre los más caros de Sevilla.

Este fenómeno pone de manifiesto que factores como la centralidad, las vistas o la conexión con otras zonas de la ciudad siguen teniendo un mayor peso en la fijación de precios que la proximidad a uno de los eventos más importantes del calendario sevillano.

En plena Feria de Abril, cuando miles de personas llenan las calles y casetas del Real, quienes viven a escasos metros del recinto no solo disfrutan de la cercanía y la comodidad a la fiesta, sino que, según el mercado inmobiliario, lo hacen desde algunas de las viviendas "más económicas" de sus respectivos barrios.