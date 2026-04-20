Todo preparado para la Feria: Sevilla enciende su semana grande con 28.000 bombillas y una portada 'centenaria'

La portada de la Feria de Abril 2026, ya preparada.

La Feria de Abril de Sevilla arranca oficialmente a la medianoche de este lunes del pescaíto con el tradicional alumbrado de la portada, que este año luce más de 28.000 bombillas LED.

El diseño conmemora el 500 aniversario de la boda entre Carlos V e Isabel de Portugal en la ciudad, inspirándose en el Consulado de Portugal y el cenador del Real Alcázar.

La estructura, que da la bienvenida al recinto ferial de Los Remedios, alcanza los 40 metros de ancho y alto, con 5,7 metros de profundidad, más de 30.500 metros de tubos y 3.777 metros cuadrados de panelado, además de unas 6.000 piezas de carpintería.

Este año también incorpora guiños a efemérides locales como el 50 aniversario de Tussam, el medio siglo del grupo Cantores de Híspalis y el centenario del nacimiento de Cayetana de Alba.

Antes del encendido, a las 22:00 horas, tendrá lugar un espectáculo musical a cargo del grupo Raya Real, una de las novedades de esta edición.

Movilidad

También se estrena la ampliación del tranvibús (línea TB1), que conectará Torreblanca, Sevilla Este y Nervión con el recinto ferial, con frecuencias de entre 6 y 8 minutos.

En materia de transporte, Metro de Sevilla funcionará de forma ininterrumpida durante toda la semana, acumulando 164 horas de servicio continuado hasta los fuegos artificiales del domingo 26 de abril.

Circulará con trenes dobles, aumentando su capacidad en un 127% respecto a una semana habitual.

Por su parte, Tussam desplegará un operativo especial con 1,7 millones de plazas por sentido y más de 38.900 horas de servicio.

La lanzadera Prado-Feria ofrecerá más de 15.000 expediciones, mientras que varias líneas modificarán sus recorridos para dar servicio directo al Real.

Dispositivo sanitario

El Ayuntamiento ha diseñado además un amplio dispositivo sanitario con más de 130 profesionales, 23 ambulancias y atención permanente las 24 horas.

Como novedad, se habilitará un servicio de apoyo a la lactancia materna en la caseta de Niños Perdidos.

El recinto contará también con más de 200 desfibriladores distribuidos entre instalaciones fijas y unidades móviles.

Seguridad

En el ámbito de la seguridad, más de 1.000 policías locales velarán por el correcto desarrollo de la fiesta, con refuerzo del Grupo de Acción y Reacción y la participación de los Agentes Tutores.

El sistema de videovigilancia se amplía hasta 33 cámaras con inteligencia artificial para controlar aforos y flujos de personas.

Limpieza

La limpieza correrá a cargo de Lipasam, con casi 600 trabajadores y más de un centenar de vehículos, además de campañas de reciclaje en las casetas.

En cuanto a la ocupación turística, los hoteles de Sevilla alcanzan ya el 83% de reservas, confirmando el tirón de una de las fiestas más emblemáticas de la ciudad.

Como mejora adicional, el Consistorio, en colaboración con Endesa, ha modernizado la instalación eléctrica del recinto y eliminado antiguas infraestructuras aéreas para mejorar la seguridad y la estética del Real.

Con todo preparado, Sevilla se dispone a vivir una nueva edición de su fiesta más universal, marcada por la tradición, la innovación y un importante despliegue de medios para garantizar su éxito.