Unos nuevos premios taurinos galardonarán al torero revelación de la temporada y a una personalidad relevante

En apenas dos años, el restaurante Malandro se ha convertido en un punto de encuentro ineludible de la vida sevillana. Su éxito no responde únicamente a una propuesta culinaria sólida, sino a su capacidad para interpretar el pulso de la ciudad y convertirlo en experiencia.

Como firme defensor e impulsor de la cultura local, este restaurante ha sabido aunar en un marco incomparable, a los pies de la Real Maestranza de Sevilla y a pocos metros del río Guadalquivir, los tres pilares identitarios de la ciudad: cultura, gastronomía y tauromaquia.

En este contexto, con la temporada taurina recién inaugurada y con el inicio de la feria a la vuelta de la esquina, el restaurante ha presentado los I Premios Taurinos Malandro, que nacen con la vocación de reconocer la excelencia, el esfuerzo y el compromiso con la tauromaquia.

Una iniciativa que hace visible una vez más el compromiso de este restaurante con la cultura y la tradición sevillana, y, por supuesto, con los aficionados taurinos, que encuentra en Malandro un espacio privilegiado donde vivir su pasión, más allá de la plaza.

Estos premios son una manera de rendir tributo a la fiesta taurina y de poner en valor su contribución a la cultura española. Contarán con dos categorías, diseñadas para premiar tanto el mérito artístico en el ruedo como el apoyo institucional o social a la fiesta.

El Premio al Torero Revelación de la Temporada en Sevilla será un reconocimiento al diestro -matador o novillero- que haya supuesto la sorpresa más grata para la afición en la Real Maestranza durante la presente temporada.

Por su parte, el Premio a la Personalidad Relevante en Defensa de la Tauromaquia será un galardón destinado a una figura pública -periodista, escritor, artista, político o entidad- que haya destacado por su labor de difusión, protección y puesta en valor del mundo del toro.

Los nombres de las categorías

Dos figuras legendarias del toreo darán nombre a cada una de las categorías. Pepín Martín Vázquez fue un torero sevillano nacido en 1927, inmortalizado en el cine a través de la película 'Currito de la Cruz'; Martín Vázquez ha pasado a la historia como uno de los diestros que mejor ha toreado al natural.

Torero de toreros, que no ha sido del todo reconocido por la ciudad de Sevilla. Qué mejor homenaje que reconocer al diestro revelación en Sevilla con este nombre de torero universal.

Ignacio Sánchez Mejías, cuñado del mítico torero Joselito ‘El Gallo’, fue una figura que trascendió mucho el ámbito taurino, ya que fue también aficionado a la literatura y escritor, lo que le convirtió en uno de los personajes más populares de la cultura de España durante el primer tercio del siglo XX.

Se da la circunstancia que en 2027 se cumplirá el centenario de la Generación del 27, y que, gracias a su importante labor como mecenas, logró que este importantísimo grupo de intelectuales, escritores y poetas se reunieran en Sevilla para conmemorar el tercer centenario de la muerte de Luis de Góngora.

El jurado

El jurado que decidirá los ganadores del Premio ‘Malandro Pepín Martín Vázquez’ al torero revelación de la temporada en Sevilla y el ‘Premio Malandro Ignacio Sánchez Mejías’ a la personalidad relevante en defensa de la tauromaquia está formado por varios periodistas.

Entre ellos, Inma León (El Español), Patricia Navarro (La Razón), José Manuel Peña (ABC - 7TV) y Álvaro Rodríguez Del Moral (Diario de Sevilla).

También forman parte del mismo Jesús Bayort (Canal Sur), Álvaro Acevedo (Cuadernos TM), Antonio Muñoz (El Correo de Andalucía), Ignacio Moreno de Terry (OneToroTV), Paco García (Cadena SER) e Ignacio Sánchez-Mejías en representación de la familia Sánchez-Mejías.

A ellos se suman José María Garzón -empresario de la Plaza de Toros de Sevilla-, como presidente de honor, y Carlos Javier Trejo -director de Quercus XXI-, como secretario, ambos con funciones de supervisión del proceso.

Este grupo de expertos ya ha tenido su primer encuentro para evaluar a los posibles candidatos a ambos galardones, iniciando así un proceso de deliberación que culminará en el mes de junio con el anuncio oficial de los galardonados.

La ceremonia de entrega tendrá lugar a finales de septiembre, en el marco de la Feria de San Miguel, otra de las grandes citas del calendario taurino sevillano.