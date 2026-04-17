Todo sobre la final de la Copa del Rey en Sevilla: cómo llegar, dónde verlo y el horario

Sevilla acoge este fin de semana la final de la Copa del Rey en el Estadio de La Cartuja, escenario el que se enfrentarán el Atlético de Madrid y la Real Sociedad.

Este evento reunirá a miles de aficionados, por lo que hará especialmente importante planificar bien los desplazamientos para evitar atascos y problemas de acceso.

La forma más recomendable de llegar es el transporte público. La zona del estadio no tiene una conexión directa de metro, por lo que las mejores opciones pasan por combinar autobuses urbanos con desplazamientos a pie.

Las líneas que conectan con la Isla de la Cartuja y su entorno suelen ser las más utilizadas en eventos de gran afluencia, especialmente desde el centro de la ciudad y zonas de intercambio como Plaza de Armas o el entorno de estaciones principales.

En días de grandes eventos, la combinación de tren y bus suele ser más rápida que intentar llegar en coche.

Acceso a pie

El acceso a pie es una opción realista para quienes estén ya en la zona de la Cartuja o en áreas cercanas.

Los accesos habituales son los puentes del Alamillo y de la Barqueta, que conectan directamente con la isla donde se encuentra el estadio. A medida que se acerque la hora del partido, estas zonas suelen registrar alta concentración de aficionados, por lo que es recomendable anticipar la llegada.

El uso de las bicicletas y motos eléctricas de alquiler también es una alternativa viable para recorrer distancias desde el centro de Sevilla o barrios cercanos, estas se encuentran dispersadas por la calle junto con dos cascos en sus respectivos maleteros.

Aunque en eventos de este tipo suele haber restricciones puntuales de circulación o estacionamiento en el entorno inmediato del estadio.

Bicicleta

Existen carriles bici que conectan con la zona norte de la ciudad y permiten acercarse hasta las inmediaciones de la Cartuja.

En cuanto al coche, no es la opción más recomendable. El entorno del estadio queda muy saturado en este tipo de eventos y el acceso suele estar limitado en las horas previas al partido.

Entre los aparcamientos de mayor capacidad en Sevilla destacan zonas como el entorno de la estación de Santa Justa, el área del centro comercial Lagoh o el propio centro comercial Torre Sevilla, que suele utilizarse como referencia en grandes eventos por su volumen de plazas y su relativa cercanía a la Cartuja a través de conexiones peatonales o de transporte.

La fan zone principal se ubicará en dos puntos diferenciados, por un lado el Parque del Alamillo y la avenida Carlos III, ambos en el entorno de la Cartuja. Estos espacios funcionarán como puntos de concentración de aficionados, con pantallas, ambiente previo al partido y oferta de restauración, y estarán operativos durante la jornada del encuentro.

Llegar con antelación

En todos los casos, la recomendación es clara, llegar con mucha antelación, evitar el vehículo privado en la medida de lo posible y priorizar transporte público o desplazamientos a pie o en movilidad ligera para reducir tiempos de acceso y salida del estadio.

Este conjunto de recomendaciones de movilidad y acceso se complementa con el dispositivo especial activado por las autoridades municipales.

Dispositivo municipal

El Ayuntamiento de Sevilla busca así coordinar todos los recursos disponibles para gestionar los desplazamientos, garantizar la seguridad y facilitar la llegada ordenada de los aficionados a la zona del estadio y sus alrededores durante toda la jornada.

Se ha puesto en marcha un dispositivo integral con el objetivo de organizar la movilidad, los accesos y los principales puntos de concentración de los aficionados para lograr que los desplazamientos sean lo más ágiles posible.

Entre 110.000 y 130.000 personas se desplazaron a la ciudad hispalense en la final de 2025; es por eso que el Ayuntamiento ha hecho hincapié en reforzar la movilidad y la seguridad del evento.

El operativo de seguridad contará con 230 agentes de la Policía Local, 50 voluntarios de Protección Civil y una Unidad de Comando Operativo (UCO) de Bomberos, además de una dotación específica en el propio estadio.

La Policía Local se encargará del control del tráfico, la vigilancia de la venta ambulante y la supervisión de zonas de ocio del centro de la ciudad, como Plaza Nueva y San Francisco.

También habrá presencia policial en la estación de Santa Justa y el aeropuerto desde primera hora del sábado.

En materia de movilidad, el dispositivo comenzará el viernes 17 de abril por la tarde con actuaciones en el entorno del estadio.

Los cortes de tráfico se intensificarán el sábado desde las 11:00 horas en la zona de La Cartuja, con restricciones progresivas que culminará a las 14:00 horas con el corte total de Sevilla TechPark.

El Ayuntamiento ha establecido además un plan de aparcamientos diferenciados para vehículos acreditados, emergencias, personas con movilidad reducida y las dos aficiones, con el fin de garantizar la seguridad y evitar cruces entre seguidores.

El transporte público será uno de los principales ejes del dispositivo de movilidad para la final.

Tussam reforzará las líneas C1, C2 y la línea 2, que conectan directamente con el entorno del Estadio de La Cartuja, a partir de las 18:00 horas con 22 vehículos articulados adicionales.

La línea C1 realiza un recorrido circular que enlaza zonas como Santa Justa, Ronda Histórica, Macarena, Barqueta, la Avenida de Torneo y el propio entorno de la Cartuja, con parada en el área del estadio en Juan Bautista Muñoz y Américo Vespucio.

La línea C2 conecta el Prado de San Sebastián con la Cartuja atravesando enclaves como San Bernardo, Nervión, Kansas City, Macarena y Barqueta, con llegada igualmente a Américo Vespucio, en las inmediaciones del recinto.

Por otro lado , la línea 2, ampliada hasta la zona de la Cartuja, refuerza la conexión norte-sur de la ciudad con paradas en barrios como Triana, Los Remedios, Los Arcos o San Bernardo.

También se reforzará la línea Especial Aeropuerto (EA), que conecta el centro de la ciudad con el aeropuerto de Sevilla, ante el incremento previsto de desplazamientos durante la jornada.

Estas líneas, junto con los accesos peatonales desde el entorno del Puente de la Barqueta y la propia Isla de la Cartuja, conforman las principales opciones de llegada en transporte público al estadio.

La empresa municipal Lipasam desplegará un dispositivo especial de limpieza con 320 trabajadores y 103 vehículos, que actuarán en turnos de mañana, tarde y noche.

El operativo se centrará en el entorno del estadio, las zonas de concentración de aficionados y los principales puntos de la ciudad donde se registra mayor afluencia.

El Ayuntamiento destaca que el plan ha sido coordinado entre todos los servicios municipales y adaptado a la previsión de gran afluencia de público, con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo de la final.