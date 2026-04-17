El Bellas Artes de Sevilla gana los dos Goya 'de Altadis' para su colección permanente

Retratos de Carlos IV y María Luisa de Parma pintados por Goya en 1789 para la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla

Se pintaron para Sevilla y se quedarán definitivamente en Sevilla. Los retratos de Carlos IV y su esposa María Luisa de Parma de Francisco de Goya se integrarán en el Museo de Bellas Artes a partir de junio.

Cerca de 250 años después de su composición, y tras un litigio judicial por su titularidad, el Ministerio de Cultura ha asignado a la pinacoteca hispalense las dos obras que el aragonés pintó para la Real Fábrica de Tabacos.

En aquella época, año 1789, el conjunto se comisionó por parte de los propios trabajadores de la tabacalera sevillana para celebrar la jura de los monarcas. El lienzo se exhibió en un monumento efímero. Desde entonces ha permanecido entre Sevilla y Madrid.

En 2017, la empresa Altadis, 'heredera' de la sociedad estatal Tabacalera, reclamó la propiedad de las obras. Pero el Tribunal Supremo falló en su contra el pasado 25 de marzo y confirmó la titularidad del Estado.

Una vez se supo la noticia, la Junta de Andalucía se apresuró a pedir los cuadros para el Museo de Bellas Artes de Sevilla. "Se trata de dos obras creadas para Sevilla y que han sido históricamente demandadas por la ciudad para el Museo", recordó la consejera de Cultura Patricia del Pozo.

El Ministerio encabezado por Ernest Urtasun ha atendido favorablemente la reclamación. De este modo, cuando acabe la exposición en el Archivo de Indias en la que se exhibe el retrato del monarca, la pareja quedará radicada en el Bellas Artes. Eso será en la segunda mitad de junio.

En la actualidad, la pinacoteca hispalense solo custodia una obra de Goya, el Retrato del canónigo D. José Duaso y Latre (1824). Los Goya 'de Altadis' permitirán completar el discurso expositivo y se sumarán a los ocho cuadros de Domingo Martínez que reflejan el desfile de carrozas con los obreros de la Real Fábrica de Tabacos pintados para la coronación de Fernando VI y Bárbara de Braganza.