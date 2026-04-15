La madre de un alumno de un colegio de Sevilla intentó agredir a una profesora con un bate de béisbol
Según fuentes de Educación, el acto violento se produjo fuera del recinto escolar.
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El pasado viernes, la madre de un alumno del CEIP Vicente Aleixandre del municipio sevillano de Brenes intentó agredir, presuntamente, a una maestra del centro con bate de béisbol.
Según ha confirmado la Consejería de Educación a este periódico, la agresión se produjo fuera del colegio.
Después de los hechos, la víctima presentó una denuncia ante la Guardia Civil de la localidad.
Los hechos provocaron momentos de tensión en las inmediaciones del centro.
Tras lo ocurrido, el Consejo Escolar del CEIP Vicente Aleixandre redactó un manifiesto en repulsa del suceso. Este texto fue leído el pasado martes durante el recreo en los cuatro colegios de la localidad
Por su parte, la Consejería de Educación ha puesto a disposición del profesorado los servicios jurídicos y de apoyo psicológico.