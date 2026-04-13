La Feria de Sevilla contará con el mismo dispositivo de cámaras que tuvo Semana Santa y con los GAR

La Feria de Abril contará con el mismo sistema de cámaras de videovigilancia con Inteligencia Artificial (IA) que se estrenó en la pasada Semana Santa.

Un total de 33 dispositivos se colocarán en la portada, contraportada y calle del Infierno. Según ha informado el alcalde hispalense este lunes, José Luis Sanz, los sevillanos podrán ver la afluencia de la gente en estos tres puntos a través de la aplicación Sevilla.

Esta función se estrenó en la anterior Semana Santa y se convirtió, tal y como informó el Consistorio, en "la más usada de la historia de la app".

Además de 1.000 agentes de Policía Local, la Feria de Sevilla contará este año con el Grupo de Acción y Respuesta (GAR) más conocidos como los 'boinas rojas'. Estos son 30 efectivos que van ataviados con cascos y escudos y que ya han operado en el barrio de El Cerezo.

El alcalde ha informado del dispositivo de seguridad, limpieza y movilidad preparado por el equipo municipal de cara a la próxima semana. También se activará protección civil y el grupo de medios aéreos con el equipo de drones de la Policía Local.

Además, desde este sábado -sábado de Preferia y de final de la Copa del Rey- se desplegarán todos los efectivos de Bomberos.

En cuanto a Lipasam, el Ayuntamiento va a movilizar a casi 600 trabajadores, de los cuales 317 han sido contrataciones nuevas para que el dispositivo "no afecte" al resto de servicios de la ciudad. Un total de 117 vehículos están trabajando en el recinto ferial.

Alrededor de 1.400 empleados serán los que formen parte del dispositivo de movilidad a través de la empresa pública Tussam. Al igual que con el anterior servicio, el Consistorio ha contratado a 200 personas de cara a la próxima semana.

Este año, la línea directa desde Sevilla Este hasta la feria será la del tranvibús aprovechando las obras que se han llevado a cabo.

Además de la actuación de los GAR y la colocación de las cámaras de videovigilancia con IA, la Feria de Sevilla viene este año con una novedad: la nueva calle Pepe Luis Vázquez.

Esta vía conecta el recinto con San Juan Pablo II, punto en el que se colocará un paso de peatones para facilitar el acceso a los visitantes al real.

Este año, el Ayuntamiento ha realizado una inversión conjunta con Endesa de más de 500.000 euros para el desmantelamiento de las líneas de alta tensión. En concreto, se han soterrado 860 metros de cableado y retirado cinco kilómetros de unas dos toneladas.

Asimismo, se ha invertido más de tres millones de euros para modernizar la red eléctrica del recinto con el objetivo de que no se vuelva a dar el apagón que tuvo lugar hace unos años y de cara a la ampliación prevista para el 2027. Esta última "se va a hacer sí o sí" y supondría la suma de unas 200 casetas.