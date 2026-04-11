Pepe Moral, dispuesto a entrar en el sistema a pesar de la lluvia y Lama de Góngora corta una oreja

La lluvia, por momentos abundante, ha marcado el arranque de la feria abrileña en la Maestranza.

Tanto que, con toda probabilidad, si el público no se hubiera entretenido resguardándose, Pepe Moral hubiera paseado una oreja en su plaza soñada tras cuajar una seria y maciza faena al precioso cuarto de la tarde. El primero no le dio opciones.

Porque mientras la gente sacaba los paraguas, perdía de vista a un hombre con la montera calada hasta las cejas, empapado y con los pies descalzos llamando a voces a la puerta del sistema taurino para entrar por derecho.

Tras años apartado de los ruedos españoles y ganándose la vida -y la dignidad- por las provincias sudamericanas y no precisamente en las mejores condiciones, Pepe Moral ha vuelto a demostrar la clase de torero que es.

Ya lo hizo también el año pasado tras cortar dos orejas en la de Miura, corrida que volverá a torear el domingo de feria.

Las series por el pitón derecho fueron muy exigentes con media muleta arrastrando por el albero, largas y con mucha profundidad hasta el final de la cadera que hicieron sonar el pasodoble 'Cielo andaluz'.

Por el izquierdo, el animal tuvo más teclas y vino un desarme. No obstante se recompuso con dos pases de pecho hasta la hombrera contraria. La estocada cayó algo caída, pero sin el aguacero le hubieran dado una oreja, que se quedó en una vuelta al ruedo.

Paco Lama de Góngora pasea una oreja del segundo de la tarde en Sevilla Laces Maestranza

Sobre todo después de ver como el palco le concedía una a Lama de Góngora, tras encontrarle el fondo escondido a su primero de la tarde -por eso de la frialdad de salida del encaste Núñez-, pero sin llegar a ser esa faena con más rotundidad que en otros tiempos era de oreja en Sevilla.

No pudo redondear la tarde porque el quinto no le dio ninguna oportunidad.

Al riojano Fabio Jiménez no le ha influido tanto la lluvia, como la falta de raza de sus dos oponentes. No le han dado ninguna opción.

No obstante, en su cuarta corrida tras tomar la alternativa el pasado agosto mostró sus credenciales y su buen concepto a pesar de su juventud. Entre tinieblas, surgió un natural que hizo rugir la plaza. Tiene buen maestro, Diego Urdiales, y se le nota.

Con la excepción de un toro y medio, la corrida de Alcurrucén no ha cumplido con las expectativas tras el gran ' Profesor' que salió de los chiqueros la feria pasada. Eso sí, es difícil que durante la feria se lidie otra más bonita y armónica.

Fabio Jiménez torea al natural en Sevilla. Laces Maestranza

Al que le cortó la oreja, el torero sevillano supo esperarlo y dar con la tecla para sacar lo mejor de ese precioso segundo. Lo fue haciendo poco a poco todo muy ligado por ambas manos para aprovechar todas sus virtudes.

Fue una de las tandas por el derecho la que marcó la balanza ya con el animal muy reunido, antes de culminar la faena gustándose por naturales de frente y a pies juntos.

Falló con el acero en el primer intento, pero el palco consideró que la petición era suficiente para conceder esa oreja. Una generosidad que puede marcar el devenir de la feria cuando el rebujito entre y la alegría salga. Ya se verá.