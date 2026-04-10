Minerva Salas y Cristina Peláez, las ediles de Sevilla en las listas del 17M que pueden cambiar el último año de mandato

Ya se conocen las listas al Parlamento andaluz de PP y Vox de cara a las elecciones del próximo 17 de mayo. Y, previsiblemente, acarrearán algún que otro cambio en el Ayuntamiento de Sevilla en su último año del mandato.

¿El motivo? En ambos listados hay nombres que en la actualidad forman parte del Consistorio hispalense.

Se trata de Minerva Salas, delegada de Fondos Europeos, Agenda Urbana, Sostenibilidad y Planes Estratégicos, y Cristina Peláez, concejala portavoz de la formación de Abascal. Estas ostentan el quinto y segundo puesto respectivamente.

Aunque el cargo de concejal y el de parlamentario son compatibles, el presidente de la Junta y candidato a la reelección, Juanma Moreno estableció la consigna de que una persona por cargo.

Por este motivo, y teniendo en cuenta que en las elecciones del 2022, los 'populares' consiguieron nueve escaños en la provincia de Sevilla, el puesto de la concejala sevillana podría suponer su salida del Ayuntamiento y correspondiente salto a las cortes regionales.

De ser así, la lista correría y el siguiente en sentarse en la bancada municipal sería Fernando Mañes, actual director general de Cultura de Sevilla.

Salas ya formó parte del equipo regional en 2022, cuando ostentaba el cargo de delegada de Turismo, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía en Sevilla.

Sin embargo, con la llegada de José Luis Sanz al Ayuntamiento fue nombrada titular del departamento de Cultura, un puesto que le duró poco.

Tan solo 13 meses después, protagonizó uno de los cambios en el Consistorio, pasando a liderar Fondos Europeos, Agenda Urbana, Sostenibilidad y Planes Estratégicos.

Cristina Peláez

En el caso de la representante del grupo de Abascal en Plaza Nueva, esta ocupa el número 2 en el listado de su partido al Parlamento andaluz. Sin embargo, esto no quiere decir que Peláez vaya a dejar su cargo en el ayuntamiento.

Al contrario que el líder andaluz, cuestionadas sobre este asunto, fuentes de la formación se remiten a la compatibilidad de los dos cargos.

Por este motivo, desde el grupo municipal de Vox explican a EL ESPAÑOL que, "en principio", la portavoz no dejaría su acta en el consistorio sevillano.

No obstante, "todo dependerá de los resultados de las elecciones". Desde la formación verde aclaran que "nada está aún decidido". Prácticamente ni se ha hablado. "El partido está ahora en las autonómicas".

Por ello, las piezas empezarán a encajarse "la noche del 17", una vez que se haya resuelto la incógnita de si Moreno mantiene la mayoría absoluta que le ha permitido gobernar hasta ahora sin problemas o si tendrá que entrar en negociaciones con los de Abascal como ha pasado en los tres anteriores comicios regionales.

El segundo supuesto sería decisivo. Y no solo para el Ejecutivo andaluz. Los de Vox plantean como único escenario para que Peláez se despida del Ayuntamiento de Sevilla un Gobierno de coalición compuesto por las dos formaciones de derecha andaluzas.

La hipotética salida de Cristina Peláez de la corporación municipal traería consigo otros cambios. Dos cargos libres: uno de concejal y otro de portavoz.

Las mismas fuentes explican que sería Javier Navarro, actual presidente provincial de Sevilla, quien ostentaría el acta en el Consistorio. En cuanto al portavoz, este lo decidirá la formación entre los tres concejales del grupo.

En el PSOE

A pesar de que aún no están aprobadas, en las listas del PSOE por Sevilla hay otro nombre que actualmente está en el Ayuntamiento hispalense. Se trata de la concejala Myriam Díaz, aunque previsiblemente seguirá en la corporación municipal.

Díaz ostenta la novena posición, un puesto que la haría quedarse fuera del Parlamento casi con total seguridad.

Y es que en las elecciones del 2022, el PSOE cosechó únicamente cinco escaños en Sevilla, una cifra que puede ser inferior esta vez visto el panorama al que se enfrenta la secretaria general del partido socialista en Andalucía y candidata a la Presidencia, María Jesús Montero.