La industria de la Feria, a debate en el Caja87: desde los 3,7M de cañas de Cruzcampo hasta triplicar la venta de corbatas

Desde 3,7 millones de cañas de cerveza y unos cinco kilómetros de barra hasta triplicar las ventas de corbata.

Estos son algunos de los números de las empresas de cara a la próxima Feria de Sevilla y que se dieron a conocer el pasado miércoles durante el coloquio La industria de la Feria de Abril celebrado por Caja87.

El encuentro reivindicó esta fiesta como motor económico y punto de conexión entre tradición y oportunidades de negocio.

El acto reunió a profesionales de distintos ámbitos clave del ecosistema ferial, desde la gestión de espacios y eventos hasta la moda, la hostelería y la industria gastronómica.

Entre los participantes se encontraban Pedro Galán, director del Mercado del Barranco; Fernando Mirón, jefe de Eventos de Cruzcampo; José Balbino Arroyo, CEO de Balbino Bernal; Javier Villa, CEO de We Love Flamenco; y Manuel Gutiérrez Jurado, CEO de FVS Group.

También asistieron Juan Luis Fernández, Senior Manager & Sponsorship of Sales de Caja87, y Ana Lola Ruiz, directora comercial de Ovejas Negras.

Esta última avanzó que el grupo estaba trabajando en el lanzamiento de un club social para conectar de forma más abierta al tejido empresarial.

La mesa -celebrada en el Bar Restaurante Barbarita- estuvo presentada por la delegada de EL ESPAÑOL en Andalucía, Inma León, quien puso el acento en el papel del tejido empresarial sevillano.

La periodista destacó que "la Feria de Abril no solo es una expresión cultural única, sino también un reflejo del dinamismo del tejido empresarial de Sevilla, que encuentra en este entorno una plataforma privilegiada para innovar, crecer y proyectarse tanto a nivel nacional como internacional".

Según las estimaciones de la empresa cervecera, el ritmo de consumo durante la que es una de las semanas grandes de la ciudad alcanzará el medio millón de cañas diarias.

Este volumen se sustenta en una infraestructura con más de 2.250 mostradores y miles de puntos de servicio, preparados para atender uno de los mayores picos de actividad del año en Sevilla.

Para garantizar este funcionamiento continuo, la compañía cuenta con un equipo de 230 profesionales y una operativa técnica que se activa con meses de antelación, lo que permite dar respuesta a la alta demanda durante todos los días de Feria.

Fernando Mirón declaró durante su intervención que "el suministro estaba garantizado independientemente de la huelga de los trabajadores de DHL", el sindicato de parte del equipo de logística de la entidad.

Por su parte, el CEO de la pasarela de moda We Love Flamenco defendió a la Feria de Sevilla como "un escaparate para toda España y Andalucía de la moda". Además, criticó los trajes de gitana 'low cost' y que, a su parecer, le hacen flaco favor al traje regional.

Manuel Gutiérrez, dueño de una empresa de vigilantes de seguridad, indicó la "dificultad" que tiene para encontrar trabajadores de cara a la Feria.

Y es que su empresa opera para una treintena de casetas para las que necesita contratar a personal cualificado y especializado en la materia.

En paralelo, el CEO de Balbino Bernal destacó cómo se incrementan las ventas de las corbatas cuando se acerca la semana de feria. El consumo puede llegar incluso a triplicarse.

Por último, Pedro Galán subrayó la iniciativa de su entidad. La misma pone a disposición de quien lo demande una caseta para hacer eventos.

Con iniciativas como esta, el Club de Empresas de Caja87 busca consolidarse como un espacio de referencia para el intercambio de conocimiento y la generación de oportunidades en torno a uno de los eventos más emblemáticos de la ciudad.