La Bienal de Flamenco de Sevilla elige como escaparate a Roma: hasta nueve espectáculos tienen ya entradas agostadas

La Bienal de Flamenco de Sevilla ha llegado a Roma. La capital italiana ha acogido la presentación de la XXIV edición del espectáculo hispalense, que tendrá lugar desde el próximo 9 de septiembre al 3 de octubre y que ya cuenta con nueve citas con entradas agotadas.

La presentación ha estado encabezada por la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, y el director de la Bienal de Flamenco, Luis Ybarra.

El acto, celebrado en el Palacio Valentini, ha servido para reforzar el carácter internacional del evento flamenco.

En él también han participado representantes institucionales del Ayuntamiento de Roma, como el consejero de Turismo Mariano Angelucci o la Capogruppo in Assemblea Capitolina, Valeria Baglio.

La cita ha contado con la actuación de la bailaora sevillana Pastora Galván. Galván pertenece a una de las sagas más influyentes del flamenco y formará parte de la programación oficial con el estreno de su espectáculo Tribusssh! el próximo 26 de septiembre en el Teatro Alameda.

Durante su intervención, Angie Moreno subrayó que la "Bienal de Flamenco de Sevilla no es un festival más. Es el referente absoluto del flamenco en el mundo".

Asimismo, destacó que, pese a la existencia de festivales en ciudades como Tokio, París, Londres, Buenos Aires o Nueva York, "todos saben que el pulso, la verdad y la raíz del flamenco están en Sevilla".

La elección de Roma responde a una estrategia clara, según la delegada. La capital italiana ha sido elegida por ser "una de las grandes capitales culturales de Europa, que permite proyectar Sevilla y su Bienal hacia nuevos públicos".

Moreno también puso en valor el ritmo de venta de entradas de esta edición, destacando que "hemos conseguido que numerosos espectáculos estén ya en sold out cuando aún faltan seis meses para su celebración".

Para la delegada, este dato "significa confianza, interés internacional y una gestión seria, eficaz y ambiciosa".

Entre los espectáculos que ya han agotado sus entradas se encuentran las dos funciones de Pedro El Granaíno y Encarna Anillo en San Luis de los Franceses, así como actuaciones de Israel Fernández en el Real Alcázar, Juan Tomás de la Molía y Águeda Saavedra en el Teatro Central, Aurora Vargas y Juana Amaya en el Lope de Vega, Ángeles Toledano en el Teatro Alameda, Mayte Martín, Alejandro Hurtado y Dorantes, entre otros.

Para Luis Ybarra, "la respuesta del público confirma que la Bienal vive uno de sus mejores momentos".

"Hemos apostado por una programación diversa, de máxima calidad y con una planificación sin precedentes, sacando las entradas con mayor antelación que nunca, lo que ha permitido alcanzar estos resultados históricos", ha destacado.

Además, añadió que "la Bienal es el espacio donde conviven la tradición y la innovación, donde las grandes figuras comparten cartel con nuevas voces, y donde Sevilla se convierte, una vez más, en el epicentro mundial del flamenco".

Importancia del mercado italiano

El Ayuntamiento de Sevilla aprovechó su estancia en Roma para destacar la importancia estratégica del mercado italiano.

En 2025, este se ha consolidado como el tercer emisor de turistas hacia Sevilla, con 255.370 viajeros (+2,12%) y 636.305 pernoctaciones (+3,28%), solo por detrás de Estados Unidos y Francia.

Por ello, Moreno afirmó que "Italia es un mercado prioritario para Sevilla, no solo por su volumen, sino por el perfil cultural de sus visitantes".