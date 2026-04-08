Nueva macrorredada en las Tres Mil Viviendas: 12 detenidos y un millar de plantas de marihuana incautadas

Nueva macrorredada en el barrio sevillano de las Tres Mil Viviendas. Hasta 80 agentes de la Policía Nacional han desplegado un amplio dispositivo que se ha saldado con la detención de 12 personas pertenecientes a diferentes clanes familiares.

Los efectivos han incautado también alrededor de 1.000 plantas de marihuana. Para su cultivo, los supuestos autores de los hechos usaban enganches ilegales al suministro eléctrico público.

El dispositivo se enmarca en la operación Blessed. Después de llevar a cabo las investigaciones pertinentes, la Policía Nacional pudo comprobar que todos los inmuebles pertenecientes a un mismo bloque estaban vinculados a la red eléctrica para mantener las plantas de marihuana.

Los agentes identificaron en un mismo bloque a distintos clanes familiares.

Fruto de este operativo se llevaron a cabo ocho entradas y registros, dando como resultado la detención de 12 personas, la incautación de más de 1000 plantas de marihuana, hachís, tres armas de fuego con abundante munición, un arma simulada, varias armas blancas y más de 6000 euros.

Los detenidos han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial, siendo ocho de ellos ingresados en prisión por delitos contra la salud pública, tenencia ilícita de armas y defraudación de fluido eléctrico.