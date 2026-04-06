El 'GPS Semana Santa de Sevilla' se estrena siendo el servicio "más usado de la historia" de la App

Imágenes de los pasos de la Hermandad de Esperanza de Triana. Joaquín Corchero / Europa Press.

Lunes de Pascua y ya hay balance de la Semana Santa de Sevilla 2026. Una Semana Santa en la que, según los datos del Ayuntamiento de Sevilla, el nuevo GPS de la aplicación Sevilla ha sido uno de los grandes protagonistas.

En concreto, a él han accedido más de 150.000 personas, coronándose como el "servicio más usado" de la historia de la plataforma móvil "con diferencia".

Además, la app ha registrado más de 241.000 accesos durante la Semana Santa, convirtiéndose en una de las opciones favoritas por los sevillanos para seguir las utilidades que ofrece.

En cuanto a los datos de los sensores que se han colocado por primera en algunos de los puntos de la ciudad, estos indican que los días en los que más afluencia de público hubo fueron, en el siguiente orden, la Madrugá, Jueves Santo, Miércoles Santo y Domingo de Resurrección.

El semáforo de densidad de aforo registró más de 200.000 consultas durante la Semana Santa, siendo las 19:00 horas del Lunes Santo el momento en que más consultas simultáneas se recibieron. Junto con el Lunes, Madrugada y Domingo de Ramos fueron los días que más se usó esta funcionalidad.

Las 3:00 de la madrugada del Viernes Santo se registró el récord de público contabilizado con los sensores.

Dispositivo

Este año, en el dispositivo trabajaron más de 3.000 personas entre agentes de Policía Local, Bomberos, Umies y demás trabajadores municipales.

Además, desde el Consistorio han informado de que no se han registrado "incidencias graves" y que se requisaron "casi 300" sillitas portátiles, la mayoría de ellas durante el Domingo de Ramos y la Madrugá.

Algunos de los hechos más reseñables que ha dejado la fiesta este año han sido los dos incendios que tuvieron lugar en pleno centro de Sevilla, aunque ninguno dejó heridos.

Uno de ellos se dio en la cocina de un bar de la calle Cuna durante el Domingo de Ramos y el segundo fue el Lunes Santo en la azotea de un edificio de la calle Pajaritos.

También en materia de seguridad, la Policía Local ha realizado cerca de 6.000 servicios, 2.664 gestionados desde el Centro de Control.

Según los datos del Gobierno municipal, se hicieron 221 pruebas de alcoholemia realizadas y 331 personas identificadas. Por su parte, los Bomberos llevaron a cabo casi 200 activaciones.

Alrededor de diez toneladas de residuos han recogido los trabajadores de Lipasam entre el Viernes de Dolores y el Domingo de Resurrección, un 2,7% más que en 2025.

Tussam ha transportado este año a casi dos millones de viajeros, un 3,3% más que en 2025.

Destacan el Lunes Santo con 329.360 viajeros y el Martes Santo con 312.846 viajeros, siendo además este último día el que presenta el mayor incremento de demanda con un crecimiento.