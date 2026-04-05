Unos curas de Sevilla alquilan parte de un convento del siglo XVII para hacerlo hospedería de 30 habitaciones

El 'boom' del turismo ha llegado para quedarse a los conventos de Sevilla. No hace falta más que indagar un poco.

Las monjas de clausura que viven en el monasterio de Santa María de Jesús tienen en propiedad cuatro apartamentos turísticos en pleno centro de la hispalense en el interior del propio recinto.

Las hermanas que habitan en el convento de San Leandro -prácticamente aledaño al anterior espacio- lo han convertido también en una hospedería. Y este mismo uso es el que le van a dar los curas filipenses al de San Alberto, ubicado en la calle Manuel Rojas Marcos.

Rafael, Ángel, Manuel, Domingo, Miguel Ángel y Alfonso son los seis sacerdotes que vivían en el interior de este enclave.

Sin embargo, hace "un par de años" cuatro de ellos hicieron las maletas y se mudaron a Sevilla Este. Los otros dos, "debido a su edad, se han quedado en un piso en alquiler" situado por el centro de la capital andaluza, cuenta a EL ESPAÑOL de Sevilla Rafael, uno de los curas.

Obras para acondicionarla

Una casa parroquial es el lugar en el que van a vivir los primeros párrocos hasta que finalicen las obras que se van a llevar a cabo en el interior del claustro para adecentarlo.

Pero el fin no es únicamente restaurar el espacio, sino dotarlo de vida. No solo de vida eclesiástica, también turística.

Imagen del interior del convento. Cedida.

Los seis filipenses han alquilado una parte de este convento del siglo XVII -cuya titularidad adquirieron "entre los años 40 y 60"- a una empresa que se encargará de explotarlo.

Es decir, primero se acondicionarán las estancias y, una vez listas, serán los turistas quienes entren y salgan del mismo.

Rafael señala un matiz que quiere dejar bien claro: "No se ha vendido. Además, no serán ni apartamentos turísticos ni un hotel". ¿El motivo? Quieren que el convento -con más de 400 años de vida- "siga manteniendo su esencia".

Para ello, los responsables han decidido dejar la remodelación en manos de Honorio Aguilar, un arquitecto sevillano experto en la restauración de este tipo de espacios.

Es el propio Aguilar quien relata las características del proyecto. Para empezar, la hospedería de San Alberto contará con "unas 30 habitaciones", que serán completamente independientes de las estancias de los curas y las destinadas a la actividad eclesiástica.

De escuela a convento

La idea, cuenta el arquitecto, es que haya diferentes entradas y escaleras. Serán dos mundos distintos que compartirán escenario. Un escenario de los más peculiar. Y es que, por si fuera poco, "este no es un convento al uso".

Al contrario de lo que acostumbran los monasterios, el de San Alberto no tiene huerto ni estructura de celda. Este rincón del corazón de la hispalense no siempre ha sido casa de curas.

El convento se levantó hacia comienzos del siglo XVII por los carmelitas como colegios de estudios superiores. Posteriormente, en torno al 1626 se construyó la iglesia. En el conjunto se llegó a impartir clases de Teología y Filosofía.

Pero por sus pasillos no solo han discurrido estudiantes. San Alberto también acogió otros usos a los que ahora se le suma el de hospedaje turístico.

Rafael aclara cuál es la razón de que se haya tomado esta decisión. "El costoso mantenimiento de una casa de este tipo".

Mantener el espíritu del convento

El religioso cuenta que llevaban "tiempo pensando en qué hacer para conservar el monasterio" y que "no había otro remedio" porque "si no es una cosa es otra", en alusión a los arreglos que había que hacer constantemente.

San Alberto estará inmerso hasta, previsiblemente, "finales del 2027 o comienzos de 2028" en una serie de obras que lo pondrán a punto.

No obstante, Aguilar subraya cuál es el objetivo principal del proyecto, el cual se puso en marcha en febrero de 2022 con los primeros trámites burocráticos. Se busca restaurar el complejo, sí, pero también 'resucitarlo'.

Es decir, se conservarán los elementos que han caracterizado el enclave. "Lo que era de madera va a seguir siendo de madera; lo que era de hormigón va a seguir siendo de hormigón. La idea es que el mismo tipo de mármol de la escalera esté presente en las habitaciones".

Imagen del interior del convento. Cedida.

Honorio subraya la intención de "mantener el espíritu del convento". Para esto se va a evitar poner la cafetería en la planta baja. Esta estará 'escondida' en uno de los pisos superiores.

"Queremos que cuando entre el turista solo piense que está en un monasterio".

Ayuda de estudiantes

Además, se rescatarán obras que el convento ya tenía en posesión pero que estaban en un segundo plano.

Para ello, el equipo contará con la ayuda de los estudiantes del Máster Universitario en Conservación de Bienes Culturales (MUCBIC) de la Universidad de Sevilla -que arrancó hace dos años-.

Los alumnos serán los encargados de restaurar algunas de las joyas que hasta ahora pasaban desapercibidas.

Tal y como sostiene el arquitecto, hay muestras que ya se pueden incluso ver.

Es el caso de un cuadro que ahora tiene hecho un hueco en el interior de la iglesia pero que, en cuanto terminen las tareas en el interior del convento, volverá a él. Lo mismo ha pasado con un calvario y una virgen.

Todos estos cambios llevan a una misma conclusión. El objetivo de la reforma es, además de financiar el mantenimiento del convento que en los próximos meses se convertirá, en principio, en una hospedería "de tres estrellas", recuperar su historia.

En esta nueva etapa tradición y modernidad convivirán bajo el mismo techo, tratando de encontrar un equilibrio entre la conservación del patrimonio y la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos.