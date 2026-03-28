La hoja de servicios de los 'boinas rojas' en una sola noche: 200 actuaciones en El Cerezo, Los Pajaritos y Su Eminencia
Procedieron a la identificación de 105 personas y recuperaron un vehículo que se encontraba sustraído.
Más información: Los "guerreros" de la Policía Local, una nueva unidad de élite que actuará "sin limitaciones" y con cascos y escudos
Los llamados 'boinas rojas', el nuevo Grupo de Apoyo y Reacción (GAR) de la Policía Local de Sevilla, llevan menos de un mes en funcionamiento y ya van teniendo una consolidada hoja de servicios.
En una sola noche -la de este viernes al sábado por la mañana-, estos agentes han llevado a cabo más de 200 actuaciones en la zona de El Cerezo, Los Pajaritos y Su Eminencia.
En el marco de este dispositivo, ha procedido a la identificación de 105 personas, además de cumplimentar dos reclamaciones judiciales e instruir dos actas por extranjería, entre otras actuaciones.
Cabe reseñar, además, que sobre las 22:00 horas se efectuó un apoyo en la zona de Los Pajaritos, concretamente en la calle Mirlo, donde un patrullero estaba actuando en la recuperación de un vehículo que se encontraba sustraído.
Durante esta intervención, se solicitó apoyo al GAR, cuya presencia en la zona se mantuvo hasta la retirada del vehículo y la finalización de la actuación.
Además, la Policía Local, que mantiene a toda su plantilla operativa, gestionó en la noche de este viernes un total de 106 incidencias desde el Centro de Control, efectuando los servicios asignados conforme a la relación de servicios establecida.
Durante el turno, se efectuaron 102 pruebas de alcoholemia, con el resultado de tres positivas por vía administrativa y una positiva por vía penal.
Los GAR se tratan de un grupo compuesto por 36 agentes, formado en armamento, defensa personal y primeros auxilios, entre otros aspectos.
Los mismos están equipados con cascos y escudos -cual espejismo de la Policía Nacional- y tienen como "seña de identidad" todoterrenos con parrillas para que puedan actuar "sin limitaciones". Además, el Cid Campeador es el que los representa.
Los colores llamativos pasan a un segundo plano para ceder el protagonismo a una vestimenta mucho más austera coronada con una boina granate, de ahí su apodo.
Los GAR cuentan con una preparación digna de los antidisturbios. Y no es para menos. De mentores han tenido a la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Fiscalía.