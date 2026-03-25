Sevilla se blinda para una Semana Santa de récord: 2.000 policías nacionales y dispositivos especiales

Sevilla se blindará para una Semana Santa de récord de nazarenos en diferentes hermandades. Más de 3.000 conformarán el cortejo de seis cofradías.

Por ello, las diferentes administraciones trabajan para reforzar la seguridad de la ciudad. Casi 2.000 agentes de la Policía Nacional van a conformar el dispositivo especial para la próxima semana.

"Entendemos que el volumen de personas que nos visitan requieren ese esfuerzo no solo en la Semana Santa, sino en el conjunto de la ciudad", ha afirmado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano.

Tras una reunión celebrada el pasado martes con el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de la ciudad, Francisco Vélez, Toscano ha asegurado que debido al incremento de muchas hermandades "batiendo incluso el récord de hermanos", los cortejos irán "en fila de a tres o a cuatro" en algunas calles.

Una situación que afecta a los pasillos interiores de las procesiones utilizados como "vías de movimiento" por parte de los agentes de la Policía Nacional.

Ante esto, el subdelegado ha pedido "colaboración" a las hermandades y ha señalado que "los tiempos de paso son los tiempos de paso" pese al incremento en el número de nazarenos.

Asimismo, Toscano ha destacado los agentes 'Palio Cero' y los de la 'operación Cirio'. Los primeros "tienen una relación directa con los responsables de día" y "capacidad decisoria ante alguna situación o alguna incidencia grave". En cuanto a los segundos, estos van infiltrados.

El fin del dispositivo policial es "garantizar la presencia policial en aquellos puntos o en aquellos lugares que requieren una mayor tensión" y "atender cualquier incidencia en materia de seguridad ciudadana u orden público que se pueda producir en el discurrir de las hermandades".

Para cumplir estos objetivos, el subdelegado ha señalado que se van a desplegar equipos de primera intervención que "estarán próximos a los cortejos o incluso incrustados en el mismo". Junto a ellos, habrá agentes de apoyo.

Además, las actividades habituales en materia de prevención, de protección y, en su caso, de respuesta ante cualquier tipo de evento de carácter terrorista.

Se mantienen y se refuerzan algunas de las unidades o algunos de los dispositivos que han funcionado satisfactoriamente en los últimos años.