Cada vez más andaluces dejan el coche en casa: el transporte metropolitano bate récord con más de 141 millones de viajeros

Cada vez más andaluces dejan el coche en casa y utilizan algún medio de la red del Consorcio de Transporte de Andalucía.

Se trata de una red que conecta autobuses urbanos e interurbanos, metro, tranvía e, incluso, servicios marítimos, mediante una tarjeta única electrónica.

Desde hace siete años el número de usuarios se ha doblado prácticamente hasta alcanzar este 2025 una cifra récord de viajes con más de 141 millones de viajeros, un 15% más que el año anterior.

Unos números históricos que consolidan la apuesta del Gobierno andaluz por el transporte público metropolitano con mejores servicios, nuevas infraestructuras y medidas para incentivar su uso, como las bonificaciones a través de la tarjeta verde y la tarjeta joven del Consorcio.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha puesto de relieve la estrategia de fomento del transporte público. "Esto ha hecho que desde 2019 tengamos casi el doble de usuarios”.

A su juicio, "no es fruto de la casualidad, sino de un compromiso por un transporte público más competitivo, sostenible y moderno para Andalucía” con la idea de que “cada vez sean más los andaluces que dejen el coche en su casa”.

La consejera cree que el éxito radica en que se cuenta con unas tarifas competitivas, una mejora de las infraestructuras y la integración progresiva de nuevos servicios a la tarjeta del Consorcio, como los servicios de Cercanías, que era una demanda histórica.

Una política que, ha asegurado, irá a más con la puesta en marcha en 2026 de nuevas plataformas reservadas BUS-VAO en las grandes capitales, que “mejorarán los tiempos y las frecuencias.

Junto al avance de las obras de los tres metros andaluces y la puesta en servicio de los tranvías de Jaén y Alcalá de Guadaíra.

Este año se pondrán en marcha las nuevas concesiones de transporte, que han renovado por primera vez en la historia después de llevar la mayoría de las líneas hasta 20 años caducadas y que supondrán una mejora cuantitativa y cualitativa del servicio.

El crecimiento de usuarios se ha dado en todos los medios de transportes. El autobús metropolitano experimentó un crecimiento del 5,6%, con 54 millones de viajeros en 2025.

Además, la tarjeta del Consorcio se consolida como la usada mayoritariamente en estos servicios, muy por delante del billete sencillo.

En el caso de los andaluces, este año 2025 ha superado los 38 millones de viajes con la tarjeta metropolitana, un incremento del 12,5%, respecto al año anterior.

Los viajes con tarjeta consorcial siguen siendo mayoritaria para unos transportes que alcanzaron el ejercicio pasado los 60 millones de usuarios.

Además, la tarjeta del Consorcio también va ganando presencia en la red de Cercanías, después del acuerdo alcanzado entre la Junta de Andalucía y Renfe en octubre de 2024 para la integración tarifaria de los servicios de Sevilla y Málaga.

Sólo en 2025 se contabilizaron 2,8 millones de viajeros, cifra que ha crecido exponencialmente sobre todo en el último semestre del año, con el cambio de las tarifas.

El éxito del transporte metropolitano también se refleja en el aumento del número de tarjetas operativas, que superó el año pasado los cuatro millones. En concreto, se han contabilizado, a cierre del año pasado, 4.111.744 tarjetas, un 16% más que un año atrás.