Un hombre completamente desnudo se pasea por la SE-30 de Sevilla

Imagen de un agente de la Guardia Civil de tráfico. Guardia Civil.

Un hombre completamente desnudo se ha paseado por la SE-30 de Sevilla la mañana de este lunes.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 11:15 horas, según ha confirmado la Guardia Civil a EL ESPAÑOL de Sevilla.

Hasta la citada vía se ha trasladado una patrulla de la Benemérita. Finalmente, los agentes han conseguido convencer al varón y evacuarlo hasta la rotonda de acceso al Puerto oeste.

Según este cuerpo de seguridad, la situación no ha obligado a cortar el tráfico, sin embargo, los conductores que se encontraban en el Centenario han tenido que parar para no arrollarlo.

Ahora mismo, los agentes se encuentran custodiando al protagonista de este suceso -que se ha saldado sin heridos- a la espera de que sea evaluado por sanitarios del 061. No obstante, se baraja que pueda tener problemas mentales.

Por ahora, se desconoce como el hombre -del que no ha trascendido la identidad- ha llegado hasta el puente del Centenario.