Sandra Peña, la restauración de la Macarena o los bordados de Pakistán: el pregón de la Semana Santa de Sevilla 2026

José Antonio Rodríguez, pregonero de la Semana Santa 2026. Alejandro del Castillo / El Consejo

Sevilla ha vivido este 22 de marzo su Domingo de Pasión y el periodista José Antonio Rodríguez ha sido el encargado de ponerle voz a un pregón de Semana Santa que ha emocionado a todos los presentes.

Rodríguez ha recordado a la joven Sandra Peña, ha criticado los bordados hechos en Pakistán y evocado a la ausencia de la Esperanza Macarena durante su restauración.

A la cita han acudido diversas personalidades. Desde el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, hasta el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien no suele ser un habitual en este tipo de eventos.

Sin embargo, la amistad que tiene con el protagonista del día ha hecho que sea uno de los presentes en el teatro de la Maestranza.

José Antonio Rodríguez ha recordado a Sandra Peña, la menor de 14 años que se quitó la vida el pasado octubre tras sufrir presuntamente acoso escolar.

Rodríguez ha querido dedicarle una parte del texto que marca la cuenta atrás para una de las fiestas grandes de la ciudad. Un acto al que han asistido los padres de la menor, José Manuel Peña y Zara Villar.

"Que ninguna persona joven se sienta sola, por el motivo que sea. Las hermandades, también, en esto hacen pedagogía. Y quiero tener un recuerdo para Sandra Peña".

El pregonero ha mencionado las dos cofradías de las que la menor era hermana: el Cerro del Águila y de San José Obrero.

"Tenía 14 años y no pudo más. Le faltaron fuerzas para enfrentarse al acoso escolar y al bullying y se acabó quitando la vida. Aquellos jóvenes que sufren, acudid a vuestras familias pero, también, refugiaos en vuestras hermandades. Nunca os dejarán solos", ha proseguido.

El periodista ha recordado uno de los momentos más sonados del año. La ausencia de la Virgen de la Esperanza Macarena tras su polémica restauración.

Rodríguez ha señalado los "casi cuatro meses", "más de cien días... que no es poco," en los que los devotos no han podido disfrutar de su virgen.

"Tampoco la Macarena tiene edad porque después de la restauración de Pedro Manzano ha recuperado la luz de sus ojos. Los de hace cien años del primer besamanos de San Gil".

Los bordados fabricados en Pakistán también han tenido un hueco en el pregón de la Semana Santa 2026.

Rodríguez ha defendido que "Andalucía ha tenido y tiene los mejores proyectistas del arte sacro del mundo" a la vez que ha criticado que "este mundo globalizado (...) ofrece oportunidades pero también nos enfrenta a nuevas amenazas".

Una de ellas, ha señalado, "son los talleres de Pakistán, que plagian la creatividad andaluza, usurpan ilegalmente diseños hechos con nuestro talento y a nuestras mismas hermandades les ofrecen esos productos, ya terminados, a bajo precio y de peor calidad".