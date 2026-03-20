Muere el hombre al que abandonaron a las puertas del hospital Virgen del Rocío de Sevilla con varios disparos

El hombre al que abandonaron a las puertas del hospital sevillano Virgen del Rocío ha fallecido finalmente a causa de los disparos que sufrió.

El suceso se produjo el pasado martes 17 de marzo cuando, sobre las 23:00 horas, los sanitarios encontraron el cuerpo de un varón de mediana edad en la entrada del centro.

En este momento, la víctima aún estaba con vida. El hombre estaba tirado en el suelo y con "varias" heridas de bala según señaló la Policía Nacional. Unas heridas que finalmente han acabado con su vida, tal y como ha confirmado el hospital a EL ESPAÑOL de Sevilla.

En paralelo, el cuerpo de seguridad explica a este medio que la investigación sigue abierta -por lo que las hipótesis y los posibles sospechosos continúan bajo secreto- pero que ha cambiado la lectura de los derechos. Es decir, ahora se juzgaría un homicidio.

No es la primera vez que ocurre algo así en Sevilla. Sin ir más lejos, el pasado 29 de diciembre, el cuerpo sin vida de un hombre fue hallado de la misma forma: tirado en las inmediaciones del Hospital del Valme.

En esta ocasión, la Policía Nacional confirmó que el cuerpo no presentaba signos de violencia. Se trata de la segunda vez que aparece el cuerpo de una persona a las puertas de este centro. El primer hallazgo se produjo el pasado 29 de septiembre de 2023.

En el mismo lugar se encontró el cadáver de un hombre que había recibido una puñalada mortal en el aparcamiento del centro y había sido previamente raptado por sus asesinos.