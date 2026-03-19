Las mujeres con burka y niqab no podrán entrar en las sedes municipales de Sevilla tras un pacto entre PP y Vox
La medida, que ha sido rechazada por las formaciones de izquierda, tendrá que ser avalada antes por un informe jurídico.
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El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este jueves que las mujeres que vayan con burka o niqab no puedan acceder a las dependencias municipales de la ciudad.
La propuesta, que ha sido presentada por la formación de Abascal en el Consistorio, ha salido adelante con los votos a favor de los grupos municipales PP y Vox y el rechazo de PSOE y Con Podemos-IU, quienes han tildado la moción de "problema irreal".
Cabe destacar que al tratarse de una iniciativa que no cuenta con respaldo en la normativa estatal, será necesario esperar a un informe jurídico que la respalde.
Un documento que el equipo municipal estaría "dispuesto a hacer", según señaló el portavoz del Gobierno de José Luis Sanz y delegado de Hacienda en el Consistorio, Juan Bueno, durante la Comisión de Control y Fiscalización celebrada la semana pasada y en la que también se debatió.
La medida respondería a una cuestión de "seguridad" según la formación Abascal.
En concreto, el documento presentado por Vox señala que considera "ocultación integral del rostro" aquella "producida por prendas o atuendos que impidan total o sustancialmente la identificación facial de la persona, incluyendo, a título meramente enunciativo, el niqab, el burka u otras prendas similares de efecto equivalente".
"La regulación que se propone establece una exigencia funcional, aplicable a cualquier prenda -religiosa o no- que produzca el mismo efecto de ocultación facial, con independencia del origen, motivación o significado de la prenda", afirmaba el partido en un comunicado.
El concejal de Vox, Gonzalo García-Polavieja, ha defendido la legalidad de la medida y ha citado la ley de Seguridad Ciudadana 4/2015 y ha asegurado que es "una infracción grave ir totalmente cubierto, excepto por razones de seguridad, salud o necesidad".
Por su parte, la concejala socialista Sonia Gaya ha defendido que su formación está "en contra del burka pero no desde la prohibición y desde la autoexclusión de las mujeres".
Asimismo, ha recriminado al Gobierno de José Luis Sanz sus "votos dóciles" a la "islamofobia y el racismo" de Vox.
Por último, Ismael Sánchez, concejal de Con Podemos-IU, ha vuelto a hacer hincapié en que se trata de "un problema inventado" y que busca "la confrontación". A la vez que ha denunciado que se trata de "una medida discriminatoria".