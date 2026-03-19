Detienen a un hombre por electrocutar a una persona en la previa del derbi sevillano Policía Nacional.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por electrocutar con un arma táser a una persona durante la previa del derbi sevillano celebrado el pasado 1 de marzo en el Estadio de La Cartuja.

El Cuerpo ha anunciado la detención este jueves a través de una nota de prensa. Según el texto, antes de producirse este hecho, se originó una trifulca entre aficionados en la que uno de los participantes sacó y esgrimió el arma mientras que otras personas intentaban reducirlo.

La situación provocó momentos de tensión y "avalanchas y empujones" debido a la gran concentración de personas que había en el lugar de los hechos. Fue aquí cuando el individuo accionó el dispositivo y causó una descarga eléctrica con un arma de electrochoque.

Ahora, el supuesto autor de los hechos se enfrenta a delitos de tenencia ilícita de armas, desórdenes públicos y quebrantamiento de condena.

El suceso se enmarca en la Operación Tullina. El operativo llevado a cabo por la Policía Nacional ha permitido identificar al presunto responsable de la descarga, su detención y puesta a disposición judicial.