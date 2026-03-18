Los "guerreros" de la Policía Local, una nueva unidad de élite que actuará "sin limitaciones" y con cascos y escudos

La Policía Local de Sevilla sigue blindándose. Después de los nuevos coches dotados de todo tipo de equipamiento, la fuerza municipal ha estrenado su unidad de élite.

Se trata del Grupo de Apoyo y Reacción (GAR) o como los catalogó Manuel Corregidor, jefe del grupo, "los guerreros" del cuerpo.

Hasta 36 agentes componen esta nueva rama preparada con una exigente formación para que puedan intervenir en cualquier situación, según explicó durante su presentación el pasado martes el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz.

Los mismos están equipados con cascos y escudos -cual espejismo de la Policía Nacional- y tienen como "seña de identidad" todoterrenos con parrillas para que puedan actuar "sin limitaciones". Además, el Cid Campeador es el que los representa.

A partir de ahora, habrá una nueva unidad velando por la seguridad en las calles de la ciudad y que tiene su sede física en el centro de esta. Concretamente, serán las Naves de Calatrava las que los acogerán.

El recién aterrizado grupo de la Policía Local está compuesto por 30 agentes, cuatro oficiales, un subdirector y un Intendente Principal. Todos ellos ataviados con un uniforme que dista del habitual.

Los colores llamativos pasan a un segundo plano para ceder el protagonismo a una vestimenta mucho más austera coronada con una boina granate -el tono de la bandera de la ciudad de Sevilla-.

Los GAR cuentan con una preparación digna de los antidisturbios. Y no es para menos. De mentores han tenido a la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Fiscalía, tal y como explica Manuel Corregidor.

Tres fases fundamentales

El proceso comenzó hace meses y se ha dividido en tres fases fundamentales. La primera se centró en informar a toda la plantilla municipal de la intención de crear una unidad de élite que sirviera como apoyo en situaciones de mayor tensión.

Posteriormente, los aspirantes a formar parte de la élite municipal tuvieron que pasar por un proceso "muy exigente". Esto era esencial para que el GAR "tuviera éxito profundo".

Finalmente, los 36 elegidos han coronado su formación mediante una serie de entrenamientos a cargo de los tres organismos ya citados.

Tal y como ha explicado el responsable de la unidad, esta llega a Sevilla para "cambiar mucho la dinámica con la que se opera en los barrios".

Según ha señalado, lo que se busca es "dar respuesta a una serie de servicios que tienen que ser afrontados por un equipo de formación especial".

Defensa personal y armamento

Para ello, los agentes han adquirido conocimientos en armamento, defensa personal, primeros auxilios, despliegue y policía científica entre otros. Esta formación seguirá de manera constante, según explicó el primer edil.

No solo sus cualidades son dignas de una unidad de élite. Su equipamiento va acompasado. Los GAR cuentan con "equipos de protección pensados para que no haya ningún tipo de problema durante sus intervenciones".

Además, como sello diferenciador, la sección policial dispone de todoterrenos equipados con parrillas para proteger la zona acristalada.

En la parte trasera de estos se ubica la equipación necesaria para llevar a cabo "asaltos a todo tipo de inmuebles y los controles estáticos".

El alcalde ha señalado que "la puesta en marcha de esta unidad supone no solo un compromiso cumplido sino una mejora notable en el servicio a los ciudadanos, un apoyo inestimable para el resto de la plantilla y la consecución de una petición histórica por parte del Cuerpo de la Policía Local de Sevilla que estará desde hoy prestando servicio en la calle".

Sanz ha afirmado que "el ciudadano va a notar la llegada de esta nueva unidad, que es una herramienta que necesitaba la Policía Local de Sevilla para seguir creciendo".