Encuentran a un hombre con "varios" disparos abandonado a las puertas de un hospital de Sevilla

Un hombre con "varias" heridas de bala ha sido abandonado a las puertas del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Según la Policía Nacional, el suceso se produjo en torno a las 23:00 horas del pasado martes, cuando el cuerpo fue localizado en las inmediaciones del hospital.

Dicho cuerpo de seguridad ha confirmado a este medio que el suceso se encuentra actualmente bajo investigación policial, por lo que el móvil, por ahora, se desconoce.

Tampoco ha trascendido el estado de la víctima del tiroteo ni sus datos de identificación.