El denunciante del alcalde de La Algaba lo denunciará de nuevo por acoso: "Si todo es mentira, ¿por qué dimitió?"

El responsable de la Escuela Taurina de La Algaba, Manuel Carbonell, la persona que inicialmente pusiera en conocimiento de los tribunales el presunto caso de acoso sexual del exalcalde socialista de La Algaba Diego Manuel Agüera a un menor, le denunciará por acoso.

Del momento, el alcalde sigue dimitido de todos sus cargos y del partido tras ser denunciado por Carbonell y los padres del menor y haberse archivado judicialmente la causa.

El archivo se produce al no aparecer debidamente justificada la perpetración de delito que ha dado motivo a la formación de la causa, sin que el juez haya tomado declaraciones ni al menor, ni a los padres ni al responsable del ente municipal.

Precisamente, en una carta que ha enviado a los medios, Carbonell plantea que "si toda la denuncia es mentira y los hechos jamás existieron, ¿por qué dimitió de manera fulminante de todos sus cargos?".

"¿Por qué se dio de baja en el Partido Socialista a las pocas horas de trascender el caso?", se pregunta. No obstante, aunque acata la decisión judicial, asegura que el sobreseimiento de la misma no paraliza en absoluto la ofensiva judicial por "la brutal vulneración" de sus derechos.

De forma previa a este archivo técnico, ya consta presentado y admitido en los juzgados correspondientes un acto de conciliación por los delitos de injurias y calumnias contra el exalcalde.

Pero además, esta acción legal se verá ampliada de manera inminente mediante la interposición de una denuncia penal por un delito de acoso continuado y hostigamiento hacia mi persona.

Cree que tanto el alcalde como su equipo han desplegado contra él "una implacable maquinaria de acoso y derribo sistemático".

Carbonell asegura que lo acusaron de un robo de sillas, que asegura que no es cierto, y orquestaron "este falso conflicto laboral y el cierre de la escuela".

Precisamente, cree que fue porque ellos sabían que él tenía en su poder las capturas de pantalla del acoso que le había remitido el menor. "Necesitaban manchar mi nombre preventivamente antes de que la verdad dinamitara su mandato".

Sobre el hecho en sí, asegura que un archivo provisional por déficit de carga probatoria penal "no borra la existencia material de los mensajes en los teléfonos, no borra los hechos y, desde luego, no otorga ninguna carta blanca para la difamación continuada".

A su juicio, "el servidor público que es inocente se queda, lucha y se defiende desde la dignidad inquebrantable de su cargo y del respaldo de sus votantes; el que sabe perfectamente lo que ha escrito en la oscuridad de una pantalla a un menor, dimite aterrorizado para intentar salvar los muebles y evitar el repudio directo".

En cualquier caso, elogia la intachable actuación del PSOE y la salvaguarda de la nueva ley de protección a menores en redes sociales.

También pregunta "¿por qué el exalcalde, en su afán querellante, no se querella y amenaza también a los padres del menor, quienes han interpuesto exactamente la misma denuncia que yo ante la Fiscalía?"

"¿Acaso pretende decirnos a todos los ciudadanos que los padres de la víctima también mienten maliciosamente sobre los mensajes que llegaron a la pantalla del teléfono de su propio hijo?".

Carga contra el abogado

Por último, también carga contra su abogado defensor, Juan Silva. "Resulta del todo intolerable en un Estado de Derecho que el legítimo derecho de defensa procesal se confunda deliberadamente con el insulto, la insinuación maliciosa y la descalificación personal".

De hecho, ya han presentado quejas formales ante el Ilustre Colegio de Abogados debido a las

reiteradas referencias vejatorias proferidas contra su persona, y pide que se investigue y aclare de inmediato el estatus administrativo actual de este profesional.

"Tenemos derecho a saber, y exigimos conocer, si este individuo está ejerciendo esta encarnizada y vehemente defensa privada, mientras presuntamente se encuentra disfrutando de un periodo de baja médica con tratamiento en su puesto de trabajo habitual como empleado público adscrito a la entidad Prodetur de la Diputación Provincial de Sevilla".

Si fuera así, pedirán a los organismos competentes que descarten, fiscalicen y, en su caso, sancionen "las gravísimas incompatibilidades legales y el fraude a lo público que ello supondría".

Carbonell culmina el escrito alzando la voz como padre de familia: "si en esta gravísima situación el objetivo hubiera sido mi hijo, garantizo sosegadamente que no existiría archivo provisional, ni imperio del miedo caciquil, ni político poderoso en toda la geografía española que me detuviera".