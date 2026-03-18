Un comerciante de túnicas de nazarenos de Sevilla critica que las hermandades le hagan la competencia

El dueño de la tienda El Rincón del Nazareno, José Ramón Martínez, ha criticado que hermandades de Sevilla le hagan la competencia a la hora de vender túnicas "más baratas" porque, previsiblemente, "vienen de otros países" y "no cumplen con sus obligaciones fiscales".

Este último motivo ha sido el que le ha llevado, según cuenta a este medio, a denunciar el hecho ante Hacienda. Tal y como afirma Martínez, el motivo es que cofradías hispalenses "están vendiendo diversos productos sin estar dados de alta".

El dueño de El Rincón del Nazareno sostiene que se trata de una práctica que "se lleva dando tiempo" y que ha hecho que el mismo haya decidido interponer "diversas" quejas, todas ellas, según explica, "sin respuesta" por parte de la administración.

El gerente de la tienda hispalense, asegura que él no ve "mal" que las hermandades intenten ayudar a los hermanos ofertándoles productos más baratos. No obstante, aclara que "todos deben jugar con las mismas reglas".

Este medio ha intentado ponerse en contacto con diferentes hermandades de Sevilla sin obtener respuesta.

Por ahora, únicamente el hermano mayor del Beso de Judas ha afirmado que ellos "no tienen nada que decir" y ha defendido que respetan la ley.