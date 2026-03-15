Más de 40 ponentes analizarán el estado de Andalucía en el VI Foro Económico Español: lo inaugura Juanma Moreno

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el presidente y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, en el V foro económico andaluz. Cristina Villarino

Este lunes arranca en Sevilla una de las grandes citas económicas y políticas del año. La Fundación Cajasol volverá a convertirse, durante dos jornadas, en el marco perfecto para el desarrollo del Foro Económico Español de Andalucía, que celebra su sexta edición.

Bajo el lema 'Los desafíos de Andalucía ante un nuevo escenario nacional e internacional', el encuentro será inaugurado por el presidente de la Fundación, Antonio Pulido, y por el presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez.

Además, contará con la participación institucional del presidente de la Junta, Juanma Moreno, y del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz.

También intervendrán el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, y la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España.

Se trata de un evento en el que se analizarán diferentes sectores como la economía, empresas, la colaboración público-privada, la energía, el agua, seguridad, Defensa, exportaciones, sanidad, vivienda, turismo y el renacer de Linares de la mano de Santana Motor, entre otras.

En mesas redondas y conversaciones un elenco de ponentes y especialistas del más alto nivel, tanto en las administraciones públicas como en el sector privado, serán los encargados de abordar las citadas temáticas.

También intervendrá en el foro el sevillano Antonini de Jiménez, doctor en Economía y conferenciante internacional y Juan Carlos Ramos Picchi, CEO de Pepe Pinreles, como empresario de éxito.

Otras empresas como COX, Martín Casillas, Cosentino, Santana Motor, Endesa, LR21 o Prezero, DKV o Hidralia también estarán presentes durante las dos jornadas, junto a representantes de entidades públicas y privadas como Cesur, CEA, ATA, CCOO y de las universidades.

El simposio tendrá lugar de forma presencial en la Fundación Cajasol de Sevilla, sito en la Plaza de San Francisco, 1, con entrada directa a través de calle Chicarreros, 1. A su vez, las sesiones serán retransmitidas en streaming a través de la home del periódico.

La VI edición de este foro autonómico llega con el aval del éxito cosechado en los cinco años anteriores. No sólo por la calidad y el nivel de sus ponentes, también por el interés en términos de audiencia que alcanzó.