El PP de Sevilla apoya la propuesta de Vox de limitar el uso del burka en dependencias municipales

El debate sobre el 'burka' y el 'niqab' ha llegado a Sevilla. La Comisión de Control y Fiscalización del Ayuntamiento de la ciudad ha debatido este viernes la propuesta del grupo municipal de Vox para regular el acceso de dependencias municipales en casos de ocultación integral del rostro, incluyendo la utilización de estas dos prendas.

El portavoz del grupo popular, Juan Bueno, ha mostrado su apoyo a la medida aunque ha asegurado que "es conveniente pedir un informe jurídico sobre si se puede hacer" dentro de las competencias municipales.

"Como Gobierno estaríamos dispuestos a hacerlo. El problema es que creemos que sin ese amparo de esa ley creemos que no se puede hacer", ha afirmado.

En esta línea, Bueno ha defendido la iniciativa de ley para la defensa de la igualdad, la libertad y la dignidad de la mujer presentada por el PP en el Congreso de los Diputados.

Asimismo, ha señalado a la oposición de izquierdas. "Me cuesta mucho trabajo escuchar a la izquierda en estos argumentos", ha subrayado.

La portavoz de Vox en el Consistorio hispalense, Cristina Peláez, ha señalado "la identificación visual del rostro no es un capricho, sino una condición funcional básica para garantizar la verificación de la identidad" y ha asegurado que las instituciones "tienen la obligación de establecer normas claras que garanticen la convivencia con respecto a nuestras reglas comunes".

Para "generar polémica"

Por su parte, el Grupo Municipal Socialista ha calificado la propuesta como "parte de una estrategia política destinada a generar polémica y división social en lugar de abordar los problemas reales de la ciudad".

La concejala socialista Sonia Gaya ha cuestionado el supuesto "clamor social" al que ha apelado Vox para justificar la propuesta y "ha dejado claro que el PSOE rechaza el burka y el niqab", pero ha asegurado que "la forma de abordar esta realidad no es a través del señalamiento o la exclusión"

Gaya ha asegurado que la legislación vigente "ya contempla mecanismos para identificar a cualquier persona cuando sea necesario en un procedimiento administrativo o cuando existan indicios de infracción, por lo que no existe ningún vacío legal que justifique esta medida".

En esta misma línea, el concejal de Con Podemos-IU, Ismael Sánchez, ha ironizado sobre que el burka "sea un problema real en Sevilla".

"En este ayuntamiento celebramos entre 15 y 20 plenos al año entre ordinario y extraordinario. ¿Cuántas mujeres con burka han visto ustedes en esta sala? Cero", ha destacado.

"Dicen ustedes que quieren proteger a las mujeres, pero con sus recetas lo que consiguen es excluirlas aún más", ha remarcado y ha asegurado que "no hay marco jurídico" para la decisión.