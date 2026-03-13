El exalto cargo de la Junta imputado en el 'caso Supercopa' fue fichado por el asesor de Ramos en la compra del Sevilla

Los caminos profesionales de José María Arrabal, exsecretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía ahora imputado por un presunto beneficio ilícito en las obras de la reforma del Estadio de la Cartuja, le han llevado en los últimos tiempos a relacionarse de nuevo con el deporte.

Este enero comenzó una andadura laboral en el despacho Senn Ferrero, del que es socio Julio Senn, abogado de Sergio Ramos que le está acompañando en sus reuniones con los accionistas del Sevilla para afinar su oferta para comprar el club.

Arrabal llegó al bufete como directivo: fue nombrado responsable del negocio global y de desarrollo de nuevos mercados dentro de una ampliación de servicios del despacho en el mundo del deporte y el entretenimiento.

El objetivo era ofrecer servicios especializados en estrategia, inversiones, financiación, desarrollo de negocio, consultoría y comunicación a un amplio abanico de posibles clientes, desde inversores a deportistas, pasando por artistas, ligas, federaciones, clubes, cantantes, productores audiovisuales y marca.

En esa apuesta, el bufete remarcaba la incorporación "estratégica de gran prestigio" de Arrabal, con más de 30 años de experiencia en el sector en entidades como NBA, Real Madrid, Málaga CF, LaLiga y, por supuesto, como secretario general de Deportes de la Junta.

La imputación

Todo eran parabienes, en suma. "En conjunto, estos cambios nos permiten configurar una propuesta holística, diferencial y con alcance global, única en la industria, y consolidar nuestra posición de liderazgo como boutique de asesoramiento especializado en deporte y entretenimiento", anunciaba hace apenas un mes en redes sociales Javier Ferrero, socio del despacho.

Son comentarios e intenciones previas a la imputación de Arrabal, que se conocía esta semana.

Lo ha determinado la jueza del 'caso Supercopa', una causa en la que se investigan supuestos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales por posibles retornos económicos irregulares derivados de las negociaciones con Arabia Saudí para la celebración en aquel país de la Supercopa de España masculina de fútbol.

El nombre de Arrabal salta al mirar en detalle su papel mientras presidió la sociedad pública que gestiona el Estadio de La Cartuja (ECSSA). Se trata de dilucidar ahora si, como sospecha la UCO, participó en el amaño de obras para favorecer a la constructora Gruconsa a cambio de comisiones ilegales.

Arrabal salió del foco público en diciembre de 2024. Entonces cesó como secretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía.

A principios de 2025 recaló en Acciona, donde ocupó un puesto intermedio en la organización como gerente de desarrollo de negocio internacional en el área de eventos deportivos, sin ningún tipo de actividad en el mercado español.

Como publicó eldiario.es esta semana, la aventura duró apenas cuatro meses; se marchó en mayo tras no superar el periodo de prueba, según ha apuntado un portavoz de la compañía.

Este periódico ha contactado a Senn Ferrero para conocer si se mantiene la vinculación laboral con Arrabal. A cierre de este artículo, no ha obtenido respuesta.

La oferta por el Sevilla

Arrabal, en todo caso, era considerado hace apenas dos meses como gran apuesta por quien es visto como la mano derecha de Ramos en una de sus iniciativas profesionales más relevantes: la oferta para comprar el Sevilla, que respalda financieramente el holding inversor Five Eleven Capital.

Ha sido Julio Senn quien desde hace años le lleva sus asuntos legales y económicos y quien le ha acompañado a las reuniones con los accionistas del club que mantuvo en enero, que continúan.

De hecho, esta misma semana se espera que se mantengan más encuentros, esta vez definitivos. Porque Ramos y Five Eleven Capital agotan los días del periodo de exclusividad para negociar la compra, lo que incluye el espinoso asunto de definir la deuda del equipo de Nervión.