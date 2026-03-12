El padre de Marta del Castillo recuerda que también pidió a la UCO para encontrar a su hija: "Me dijeron que veía películas"

Antonio del Castillo, padre de Marta del Castillo, ha recordado la mañana de este jueves que él también pidió a la Unidad Central Operativa (UCO) para dar con su hija desaparecida.

Lo ha hecho a través de una publicación en la red social X -antes Twitter- en la que felicita a la unidad especializada de la Guardia Civil por el hallazgo de Francisca Cadenas, una mujer que llevaba desaparecida nueve años.

Los agentes han encontrado restos óseos en el sótano de una casa en Hornachos, en Badajoz.

Asimismo, ha destacado que cuando él solicitó la intervención de la UCO en la investigación, el Jefe Superior de la Policía Nacional le dijo que "había visto muchas películas". "A los resultados me remito", ha sentenciado Antonio del Castillo en la publicación.

Mis felicitaciones a la UCO por el allazgo del cuerpo de Francisca Cadenas. Cuando yo le pedí la intervención de la UCO en el caso de mi hija, el Jefe Superior del C.N.P.

me respondió, que había visto muchas películas.

A los resultados me remito. — Antonio del Castillo (@kastillo62) March 12, 2026

Marta del Castillo lleva desaparecida casi 20 años, después de ser asesinada la noche del 24 de enero de 2009. En este tiempo, Miguel Carcaño, el único condenado, ha entrado en prisión tras ser condenado a más de 21 años de cárcel.

Además, se han llevado a cabo decenas de operativos para dar con el cuerpo de la joven. Ninguno de ellos ha obtenido resultados.

Hace unos meses el análisis del teléfono de Miguel Carcaño reveló que este había estado en diferentes zonas del norte de la capital hispalense como el Cementerio de San Fernando, el barrio de San Jerónimo o el asentamiento chabolista de El Vacie.

No obstante, el estudio no ha podido concretar cuando tuvieron lugar estos movimientos.