Víctor (45), dueño de un bar en San Jerónimo: "Hay mucha chabacanería entre la gente que le chilla a los pasos"

Víctor Pérez (45 años), conocido entre sus amigos como Viki, ostenta un bar en la barriada de San Jerónimo, La Marcela. No es "capillita", pero muestra un gran respeto por las tradiciones y por las costumbres sevillanas, por lo que ve la Semana Santa como algo puramente cultural.

Reconoce que, cuando era más joven, sí iba mucho a ver los pasos por las calles de Sevilla, pero que, con los años, ha dejado de hacerlo, especialmente por la gran afluencia de gente que, cada vez más, acude en masa para disfrutar de este evento anual.

No es religioso, pero se expresa con un gran respeto por las creencias ajenas. Es más, cuenta que tiene guardadas todas y cada una de las 'estampitas' que le han ido regalando a lo largo de los años. "Jamás he tirado ninguna desde que era pequeño", insiste.

En esta edición de Cuaresma a pie de calle, se entrevista a un sevillano "atípico", como él mismo se considera, al no estar vinculado de ninguna forma a la Semana Santa de Sevilla.

¿Qué es lo mejor de la Semana Santa?

La Semana Santa no es algo que yo disfrute mucho. Para mí, lo mejor que tiene es que es una buena industria para Sevilla. Aparte, claro, que es cultura y tradición, pero yo no soy aficionado a la Semana Santa.

¿Qué es lo peor de la Semana Santa?

Las aglomeraciones. No puedo con las aglomeraciones. Hay tantísima gente que es insoportable.

¿Cuál es tu hermandad favorita?

Ninguna, soy totalmente neutral en ese sentido.

¿Habría que limitar el número de nazarenos?

Supongo que llegará un día en el que sí se tendrá que acotar, porque una procesión con 20.000 nazarenos sería inviable para la fiesta, pero imagino que las hermandades lo tendrán que delimitar entre ellas.

¿Y las sillitas, habría que limitarlas?

Bueno, si es una persona que necesita sentarse por su condición física, lo entiendo. Aunque, en realidad, me da bastante igual.

¿Cambiarías algo de la carreta oficial?

Eso se le tendría que preguntar a la gente que vive por la carrera oficial, que estarán más saturados, pero a mí eso no me molesta.

¿Qué piensas de la gente que le chilla a los pasos?

Siempre que sea con respeto y con un algo de arte, es bonito, pero por norma general hay mucha chabacanería.

¿Macarena o Triana?

Me voy a mojar por la parte que me toca porque soy del Distrito Macarena, así que voy a decir Macarena. Por eso y porque trabajaba al lado. Aún así, no comulgo con ninguna.

¿Qué calle recomiendas para ver pasos?

Ninguna, ninguna.

¿Cristo o palio?

No, no, soy totalmente neutro, me da igual.

¿Eres de esperar o de ir a buscar los pasos?

Yo he ido mucho a ver Semana Santa y siempre he ido a buscar el paso. Hoy en día no iría a buscarla por las aglomeraciones.

¿Cómo ha cambiado la Semana Santa desde que eras pequeño?

Hace mucho tiempo que no la piso, pero yo cada año veo más gente. La última que fui, hará tres años, aprecié muchísima más gente.

¿Alguna marcha favorita?

Diría 'La Saeta', de Serrat, pero por decir alguna.