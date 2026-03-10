Sevilla sigue en busca de su vuelo directo a EE.UU: el alcalde visita Delta Air Lines para "avanzar" en la conexión

Sevilla sigue en busca de su vuelo directo con EEUU. Hace semanas, el Pleno pidió que el aeródromo hispalense estuviera abierto las 24 horas del día. Aunque esta medida no se llegó a aprobar.

Ahora, en su viaje institucional y de promoción internacional a Nueva York,el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, ha mantenido un encuentro de trabajo con responsables de Delta Air Lines. Así, el regidor municipal pretende avanzar en las oportunidades para establecer una futura conexión aérea directa entre la capital andaluza y el país norteamericano.

En la reunión, celebrada en las oficinas de la compañía en la ciudad de Nueva York, ha participado por parte de la aerolínea Scott Jordan, director de ventas y gerente de Delta en Nueva York, con quien el alcalde ha analizado el potencial del mercado Sevilla–Estados Unidos y las oportunidades estratégicas que representa una futura ruta transatlántica entre Nueva York y Sevilla.

Durante la reunión, el alcalde ha trasladado a los responsables de Delta el momento de crecimiento que atraviesa el aeropuerto de Sevilla.

Este cerró 2025 con un récord histórico de 9,7 millones de pasajeros, lo que supone un crecimiento del 5,6% respecto a 2024 y más del 20% en comparación con 2023, situándose ya como el noveno aeropuerto de España por tráfico de pasajeros.

Además, Sanz ha destacado que el aeropuerto sevillano vive una fase de expansión de su conectividad internacional, con más de 20 nuevas rutas incorporadas entre 2023 y 2025, alcanzando 89 destinos y con previsiones de llegar en 2026 a 95 aeropuertos en 23 países operados por hasta 28 aerolíneas.

En este sentido, el primer edil ha subrayado "el potencial del mercado norteamericano" para Sevilla.

Según los datos presentados durante el encuentro, la demanda entre la hispalense y EEUU alcanzó 146.000 pasajeros en 2025, lo que supone un incremento del 48 % respecto a 2022, con un crecimiento sostenido y una distribución relativamente homogénea durante todo el año.

Dentro de ese mercado, Nueva York se posiciona como el principal destino internacional actualmente no conectado directamente con Sevilla, con alrededor de 27.000 pasajeros anuales, cifra que además está creciendo con fuerza, con un aumento del 43 % en enero de 2026 respecto al mismo mes del año anterior.

El alcalde ha señalado que "Sevilla está preparada para dar el salto al largo radio. Nuestro aeropuerto crece por encima de la media nacional, contamos con una conectividad europea consolidada y con una demanda real y creciente con Estados Unidos que hoy se canaliza a través de otros hubs europeos o de Madrid".

Sanz también ha destacado que "una conexión directa entre Nueva York y Sevilla supondría abrir una nueva puerta de entrada al sur de España y a Andalucía occidental, un territorio con enorme atractivo turístico, cultural y gastronómico, además de un creciente dinamismo económico".

Durante su reunión con Delta, el primer edil ha reafirmado el "compromiso institucional" del Ayuntamiento de Sevilla y del Grupo de Conectividad de la ciudad para apoyar la apertura de nuevas rutas estratégicas, a través de análisis de mercado, acciones de promoción conjunta y coordinación con el sector turístico y empresarial.

"Para Sevilla sería un paso histórico contar con un vuelo directo con Estados Unidos, y para Delta supondría la oportunidad de convertirse en la primera aerolínea en conectar de forma directa el sur de España con Norteamérica, posicionándose además en un destino con una marca internacional muy potente", ha añadido Sanz.

Con esta reunión, el Ayuntamiento de Sevilla continúa reforzando su estrategia de mejora de la conectividad aérea internacional de la ciudad, con especial atención al mercado norteamericano, considerado uno de los de mayor valor para el turismo y la actividad económica de la capital andaluza.

Desde la pasada semana, 'popular' se encuentra en Nueva York para "reforzar el posicionamiento turístico y económico de la ciudad".

Durante estos días, Sanz ha mantenido encuentros con responsables de la Organización de las Naciones Unidas, con empresarios y representantes del sector turístico, con el área de Turismo del Ayuntamiento de Nueva York, además de participar en la presentación internacional de la Bienal de Flamenco de Sevilla, entre otras actividades.