La Policía Nacional detiene a tres personas por robar hasta en siete ocasiones con la técnica 'mataleón' en Sevilla capital

La Policía Nacional ha detenido a tres personas por robar hasta siete veces con la técnica del 'mataleón' en Sevilla. Uno de los ahora arrestados se dio a la fuga, siendo localizado finalmente en la provincia de Huelva.

Según una nota emitida por el Cuerpo, dos de los tres arrestados ingresaron en prisión provisional. La investigación, denominada Uro, comenzó el pasado año, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la primera agresión.

Posteriormente, se presentaron más denuncias por el mismo motivo. Todas ellas presentaban las mismas características y compartían escenario: entornos de zonas de ocio repartidas por diferentes barrios de la capital hispalense.

Los agentes confirmaron que los agresores vigilaban a la víctima tanto dentro del establecimiento como fuera para así elegir a las más vulnerables y que se iban a ir solas. De esta forma, los presuntos autores de los hechos se garantizaban el botín y su huida.

El modos operando empleado era el conocido como técnica del 'mataleón'. Esta consiste en agarrar a la persona por el cuello desde atrás con el brazo.

Se trata de una maniobra "muy peligrosa empleada para inmovilizar a la víctima, privándole del riego sanguíneo -lo que le puede dejar inconsciente-, y cometer el robo".

Finalmente, los agentes dieron con todos los responsables, terminando con la detención de estas tres personas. Uno de ellos se dio a la fuga y huyó hasta la provincia de Huelva, donde fue localizado.

Los tres arrestados pasaron a disposición de la Autoridad Judicial, quien decretó prisión provisional para dos de ellos.