La jueza que investiga el caso 'Supercopa' imputa al expresidente y al gerente del Estadio de La Cartuja de Sevilla

La jueza del 'caso Supercopa', ha imputado al expresidente de la empresa del Estadio La Cartuja de Sevilla (ECSSA), al ex secretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía, José María Arrabal, y al gerente, Daniel Oviedo por presunto beneficio ilícito en las obras de la reforma del anfiteatro sevillano.

En esta causa, la magistrada investiga supuestos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales, abierta por los posibles retornos económicos irregulares derivados de las negociaciones con Arabia Saudí para la celebración en aquel país de la Supercopa de España masculina de fútbol.

Según ha informado la agencia de noticias Europa Press, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Número 4 de Majadahonda (Madrid) ha autorizado la incautación de "cuantos efectos electrónicos, telemáticos o informáticos" de ambos para que sean analizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

También investiga si hubo un "posible beneficio económico obtenido ilícitamente". Unos beneficios de los que, según la magistrada, podría haberse favorecido el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales y determinados colaboradores externos, por la posible concesión de terrenos en el país árabe para la explotación hotelera.

La jueza ha autorizado "el acceso, visionado y, si procede, análisis y copiado del contenido de los servicios de banca online o remota de cuantas entidades bancarias se hallen".

La instructora subraya la "relación directa" de Arrabal y Oviedo -presidente y gerente de ECSSA respectivamente- en las relaciones entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la constructora Gruconsa para la adecuación del Estadio de La Cartuja a diferentes competiciones deportivas.

Apunta a la adquisición de bienes inmuebles por parte de los dos "tan solo unos meses después de la adjudicación de ECSSA a Gruconsa de los expedientes de adecuación del estadio" para cumplir los requisitos para albergar partidos de la Eurocopa de fútbol de 2021.

En concreto, la magistrada ha indicado que Arrabal, junto con su mujer, adquirió en septiembre de 2021 un inmueble en Málaga por 343.500 euros, y que Oviedo, en noviembre del mismo año, compró uno en Sevilla por 181.000 euros.

Y destaca que tanto Arrabal como Oviedo "ostentarían o habrían ostentado cargos administrativos en distintas mercantiles, la mayoría de ellas vinculadas al sector de la construcción".

Las obras en el punto de mira

Ahora, las obras en el Estadio de La Cartuja están en el punto de mira. En abril de 2021, el Comité Ejecutivo de la UEFA decidió que la nueva sede de la Supercopa fuese el anfiteatro sevillano en lugar del bilbaíno.

Posteriormente, ECSSA solicitó a la Junta de Andalucía una subvención excepcional "por razón de interés público y social" que la Consejería de Educación y Deportes autorizó por un importe de 4.956.000 euros.

Días después, Arrabal, en calidad de presidente del Consejo de Administración de ECSSA, firmó la justificación de los expedientes de contratación de obras y servicios vinculados tanto a un convenio de asistencia técnica y asesoramiento firmado con la RFEF como a la subvención de la Junta.

Tras la "insuficiencia" de medios declarada por ECSSA para acometer los trabajos, "se reconoció la necesidad de recurrir por concurso" a empresas del sector que pudieran garantizar la "correcta ejecución" de las actuaciones.

Finalmente, dos expedientes fueron adjudicados a Gruconsa, indica la magistrada. La empresa habría reflejado en los expedientes su intención de garantizar, en lo posible, los principios de publicidad, concurrencia e igualdad.

Arrabal firmó a finales de mayo el inicio de los expedientes relacionados con la tematización de la sala de prensa y la adecuación de la zona deportiva: 88.061,99 euros y 816.798,24 euros, respectivamente

El mismo día de esto, Oviedo, como gerente de ECSSA y responsable de contrataciones, firmó la memoria justificativa para la licitación de los dos expedientes, de acuerdo con el auto.

La jueza apunta que las obras relativas a los sistemas de control de accesos e iluminación habrían generado una facturación a la empresa de 2.342.143,87 euros más 122.434,96 euros, "todo ello como consecuencia de sus relaciones con la RFEF", señala la magistrada.

Respecto a la asunción del gasto de los trabajos, la jueza observa que, aunque la RFEF asumió el pago de las facturas, "en repetidas ocasiones" se imputa dicha responsabilidad a ECSSA.

"No obstante, al no tener ésta capacidad para licitar los trabajos en tiempo y forma, desde la RFEF se trató de desvincular las adecuaciones de la Eurocopa con el objetivo de enmarcarlas en el Convenio de Selecciones, y así poder justificar la asunción del gasto en primera instancia, y la restitución del mismo por parte de ECSSA mediante la cesión del 10% del taquillaje de los partidos correspondientes a dicho convenio", puntualiza.

Gruconsa defiende su actuación

Tras la resolución judicial, fuentes de Gruconsa han indicado a Europa Press que la empresa ha ejecutado y entregado los encargos de rehabilitación en tiempo y forma a la RFEF, añadiendo que en todo momento ha confiado en la gestión interna de la federación respecto a sus procedimientos de contratación y auditoría interna.

Las mismas fuentes han expresado que el conjunto de los trabajos realizados a la RFEF supone un 2,7% de la facturación total de la empresa entre 2019 y 2023, que superó los 118 millones de euros, IVA no incluido.

Respecto a esos trabajos, han mencionado que Gruconsa realizó obras de rehabilitación de instalaciones a instancias de la RFEF esos años por más de tres millones de euros, IVA no incluido, indicando que se limitó a ofertar a precios de mercado.

La mayor parte de ese dinero correspondió -han explicado- a la instalación de luces, vestuarios y reforma de los accesos del público en el estadio sevillano, así como a un estudio de urgencia destinado a adaptar a la legalidad la ciudad deportiva de Las Rozas (Madrid).

Sobre el Estadio La Cartuja, esas fuentes han trasladado que la adjudicación a Gruconsa se llevó a cabo por la vía de urgencia porque las obras debían realizarse en el plazo de un mes.

La compañía solo se encargó -han mencionado- de remodelar el estadio para, principalmente, los tornos de entrada y la instalación de la iluminación del recinto deportivo, algo que tienen como especialidad, así como la sala de prensa, incidiendo en que no fue la única empresa que llevó a cabo dichas obras de rehabilitación.

Desde la constructora han subrayado igualmente que todos los pormenores serán explicados cuando sus directivos sean llamados a declarar por la jueza.