Sanz refuerza en Nueva York la alianza turística con EE. UU., ya primer mercado internacional para Sevilla

El alcalde de Sevilla con la presidenta y CEO de NYC Tourism, Julie Coker, en las oficinas del organismo situadas en el Rockefeller Center. Ayuntamiento de Sevilla

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, desarrolla estos días en Nueva York una intensa agenda de reuniones empresariales, institucionales y estratégicas con el objetivo de reforzar la proyección internacional de la ciudad y consolidar el mercado estadounidense como socio prioritario.

En el viaje lo acompañan el delegado de Hacienda, Juan Bueno, y la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno.

En el ámbito turístico, el regidor ha mantenido un encuentro de trabajo con la presidenta y CEO de NYC Tourism, Julie Coker, en las oficinas del organismo situadas en el Rockefeller Center.

Durante la reunión se abordaron nuevas líneas de colaboración y promoción conjunta entre ambas ciudades, reforzando una relación que ya se traduce en cifras al alza.

Estados Unidos se ha convertido en el principal mercado emisor internacional para Sevilla. En 2025, la ciudad recibió 300.654 viajeros estadounidenses, un 2,52 por ciento más que el año anterior.

Las pernoctaciones alcanzaron las 708.214 (+3,49%) y el gasto del mercado norteamericano se situó en 26,84 millones de euros, lo que supone el 23,2% del gasto internacional total en la ciudad.

Además, 146.492 pasajeros estadounidenses utilizaron conexiones aéreas con Sevilla durante el pasado año.

"El turista estadounidense no solo nos visita; aporta valor económico, cultural y prescriptor internacional. Nueva York es uno de nuestros grandes aliados estratégicos y queremos seguir fortaleciendo esa conexión", ha señalado el alcalde.

Sanz también destacó que Sevilla se ha consolidado como destino urbano cultural de referencia internacional, con más de cuatro millones de viajeros y más de ocho millones de pernoctaciones anuales.

La ciudad combina enclaves patrimoniales como la Catedral de Sevilla, el Real Alcázar de Sevilla y el Archivo de Indias con una programación cultural permanente, la proyección internacional de la Bienal de Flamenco de Sevilla y nuevos espacios creativos como Real Fábrica de Artillería de Sevilla.

"Nuestro modelo no es crecer por crecer. Apostamos por un turismo sostenible, equilibrado y de calidad, que genere empleo y oportunidades, pero que preserve nuestra esencia y mejore la vida de nuestros ciudadanos", afirmó el regidor.

En paralelo, el alcalde subrayó el salto en conectividad internacional experimentado en los últimos dos años, con 87 aeropuertos conectados, presencia en 22 mercados internacionales y 29 aerolíneas operando.

También destacó el posicionamiento de Sevilla como destino urbano "premium", con una planta hotelera de alta gama que incluye 73 hoteles de cuatro estrellas, 14 de cinco estrellas y siete establecimientos gran lujo, a los que se sumará la llegada de firmas internacionales como Four Seasons Hotels and Resorts, Marriott International, Hilton o Kimpton Hotels & Restaurants.

En el plano institucional, Sanz también participó en un encuentro con representantes de Naciones Unidas en la residencia del embajador de España ante la organización, Héctor J. Gómez Hernández.

Durante la reunión recordó la celebración en Sevilla de la IV Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, que situó a la ciudad en el centro del debate global.

"La experiencia de la última cumbre de la ONU celebrada en Sevilla demostró que nuestra ciudad tiene capacidad organizativa, estabilidad institucional e infraestructuras para acoger encuentros internacionales del máximo nivel. Sevilla quiere seguir siendo sede, ciudad de diálogo y espacio de cooperación", afirmó.

La agenda del alcalde en Nueva York se completó con una presentación ante agentes de viajes del sector premium de Estados Unidos, donde defendió el posicionamiento de Sevilla como destino cultural exclusivo.

"Nuestra autenticidad es nuestro mayor lujo. El viajero estadounidense encuentra en Sevilla cultura real, no escenografía", concluyó.