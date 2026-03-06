La reunión entre Ayuntamiento y comité de empresa abre una vía de diálogo tras los reclamos por la limpieza escolar

La movilización de la plantilla del Ayuntamiento de Sevilla durante las últimas semanas ha favorecido la apertura de una vía de negociación entre el Gobierno municipal y los representantes de los trabajadores para abordar el conflicto relacionado con el servicio de limpieza de los centros educativos.

Representantes del comité de empresa del Ayuntamiento de Sevilla han mantenido este viernes una reunión con el delegado de Recursos Humanos y la coordinadora del área, en el que constituye el primer contacto formal para intentar buscar una solución al desacuerdo sobre el modelo de gestión del servicio.

El encuentro se produce tras el compromiso adquirido por el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, después del encierro protagonizado por representantes sindicales en dependencias municipales.

Como resultado de la reunión, ambas partes han acordado celebrar un nuevo encuentro con el alcalde el próximo 11 de marzo a las 11:00 horas, cita que será considerada clave para el avance de las conversaciones.

Durante el encuentro, el comité ha trasladado su posición sobre el conflicto, que pasa por el rechazo al proceso de externalización del servicio, la defensa del empleo público y la protección de los puestos de trabajo vinculados al servicio de limpieza escolar.

Según los representantes sindicales, la movilización de la plantilla ha provocado un cambio de actitud en el equipo de gobierno, lo que, a su juicio, abre la posibilidad de desarrollar una negociación orientada a evitar la pérdida de empleo público.

Intercambio de propuestas

En la reunión también se ha producido un primer intercambio de propuestas y alternativas entre la Delegación de Recursos Humanos y el comité, que serán analizadas por la plantilla en una asamblea prevista inicialmente para el 12 de marzo, una vez se haya celebrado el encuentro con el alcalde.

Desde el comité se ha subrayado que la apertura de esta vía de diálogo no implica la suspensión de las movilizaciones.

La intención sindical es alcanzar un acuerdo en el menor plazo posible, preferentemente antes de la Semana Santa, para que cualquier eventual pacto pueda tramitarse con carácter urgente a través de los órganos municipales competentes.

Los representantes de los trabajadores han advertido de que, en caso de no producirse avances, no se descarta la intensificación de las medidas de presión, incluida la posible convocatoria de una huelga en el periodo comprendido entre la Semana Santa y la Feria.

El comité ha destacado además la unidad sindical existente en este conflicto, señalando que todas las secciones presentes mantienen una postura coordinada en defensa del empleo público y de la calidad del servicio de limpieza que se presta en los colegios de la ciudad.