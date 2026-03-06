La Policía despliega patrullas ante la tensión por los 'gorrillas' mientras crece el choque entre Ayuntamiento y Gobierno

Imagen de las patrullas vecinales en la barriada sevillana de El Cerezo. Europa Press

La tensión vecinal por la presencia de gorrillas en el entorno de El Cerezo, en el distrito Macarena, ha escalado en las últimas semanas hasta provocar patrullas vecinales y un cruce de reproches entre administraciones.

En medio de esta situación, fuentes policiales han confirmado a EL ESPAÑOL que la Policía Nacional mantiene presencia nocturna en la zona con vehículos que realizan "pasadas periódicas" para vigilar el área y prevenir incidentes.

El conflicto tiene su origen en las quejas de residentes del barrio, que denuncian desde hace tiempo la presión de los llamados gorrillas, personas que se dedican a vigilar coches en la vía pública y que, según los vecinos, exigen dinero a cambio de evitar posibles desperfectos en los vehículos.

En los últimos días, la situación ha derivado en la organización espontánea de algunos vecinos para vigilar las calles y tratar de disuadir estas prácticas.

Fuentes policiales consultadas por este periódico aseguran que la situación es conocida dentro del cuerpo y que se están realizando actuaciones preventivas en la zona.

Vigilancia periódica

"Es un tema que se conoce entre los jefes de la Policía Nacional y hay vehículos todas las noches dando pasadas periódicas por la zona", explican estas fuentes policiales.

Desde la Delegación del Gobierno en Andalucía se ha defendido la actuación policial. El delegado del Gobierno, Pedro Fernández, ha señalado que la Policía Nacional "está llevando a cabo una tarea muy buena" en la ciudad y ha asegurado que los delitos menores han descendido en Sevilla.

Además, ha afirmado que "ante cualquier llamada, la Policía Nacional ha acudido", en referencia a los avisos realizados por vecinos del entorno de El Cerezo.

Las fuentes policiales consultadas señalan que, además de la presencia policial, una vía para trasladar formalmente la preocupación vecinal es a través de las estructuras institucionales de seguridad.

"Lo mejor es a través del distrito, sobre todo el Distrito Norte en Pino Montano, para hacer presión y que se lleve el tema a las juntas locales de seguridad", indican.

En estos encuentros participan responsables municipales, representantes del Gobierno central y mandos de las fuerzas y cuerpos de seguridad para coordinar actuaciones específicas.

"La lucha es contra los delincuentes"

Otras fuentes policiales consultadas por este periódico señalan que el denominado "problema de los gorrillas" en algunos barrios de la ciudad se percibe socialmente como un conflicto de convivencia, aunque, en su origen, suele estar vinculado a situaciones de mayor complejidad.

Según explica, detrás de algunas personas que ejercen esta actividad pueden esconderse factores de vulnerabilidad social o conductas delictivas.

"Lo que realmente preocupa a los vecinos no es que haya personas aparcando coches, sino la sensación de inseguridad y el temor a que se cometan delitos", apunta el agente.

En este sentido, subraya que la actuación de la Policía Nacional se centra en la prevención y persecución de delitos como robos, agresiones o daños en vehículos, con independencia de que estos se produzcan en contextos asociados o no a la figura de los gorrillas. "La lucha es contra los delincuentes, no contra los gorrillas", resume.

El agente recuerda además que este tipo de problemas suele estar vinculado al ámbito municipal desde el punto de vista administrativo, ya que en muchos casos se trata de infracciones que se sancionan con multas.

No obstante, advierte de que la percepción ciudadana no se centra en la clasificación jurídica del problema, sino en la seguridad efectiva en la calle.

Respecto a la distribución de recursos policiales, señala que en la actualidad existen limitaciones de efectivos para afrontar la delincuencia en todos los distritos de la ciudad de forma simultánea.

"Los vehículos policiales están repartidos de forma relativamente equitativa, pero cuando se refuerza una zona, se puede debilitar otra. Es el conocido problema de la sábana corta", explica.

Frente político

Mientras tanto, la situación también ha abierto un nuevo frente político entre el Ayuntamiento de Sevilla y el Gobierno central. El portavoz del Gobierno municipal, Juan Bueno, ha acusado al PSOE de "deslealtad con los sevillanos" ante la situación que viven los vecinos de El Cerezo.

Bueno ha asegurado que el Consistorio está siguiendo de cerca lo que ocurre en la barriada. "Desde el Ayuntamiento estamos muy preocupados con la situación de los vecinos del Cerezo. Los trabajadores del distrito están en contacto permanente con los vecinos", ha señalado.

El portavoz municipal también ha recordado que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha remitido varias cartas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para abordar la seguridad en la ciudad.

Según el Ayuntamiento, esas comunicaciones no han obtenido respuesta. "Han pasado ya tres años sin haber obtenido respuesta", ha afirmado Bueno.

Desde el Gobierno local insisten en que la competencia en materia de seguridad ciudadana corresponde a la Policía Nacional y, por tanto, al Gobierno central.

"Desde el Ayuntamiento no podemos, no debemos y no pretendemos suplir las funciones de la Policía Nacional", ha señalado el portavoz municipal, que ha pedido al PSOE sevillano que reclame más seguridad "ante el Gobierno de Pedro Sánchez".

Aun así, el Consistorio defiende que está tomando medidas para reforzar la seguridad desde el ámbito municipal.

Nueva unidad

Entre ellas, la creación de una nueva Unidad de Intervención dentro de la Policía Local que, según el Gobierno municipal, comenzará a prestar servicio en la calle antes de la primavera.

Bueno ha insistido en que esta medida busca reforzar la seguridad en la ciudad, aunque ha reiterado que no puede sustituir la labor de la Policía Nacional.

En este sentido, ha reclamado al subdelegado del Gobierno que adopte medidas para paliar la falta de efectivos y ha ofrecido colaboración institucional para abordar el problema.

Una inseguridad continua

En paralelo al debate político, los vecinos continúan denunciando una sensación de inseguridad en la zona.

Un residente de la calle Mayo, en El Cerezo, resume a este periódico la situación que se vive en el barrio: "La inseguridad es continua".

Este vecino explica que valora la iniciativa de quienes han decidido salir a vigilar las calles ante la falta de soluciones inmediatas. "Agradezco a los vecinos que están saliendo, la situación es insostenible", afirma.

En su caso, asegura haber sufrido varios episodios de daños en su vehículo. "He tenido que cambiar hasta en tres ocasiones el retrovisor porque he amanecido sin él", relata, aunque matiza que, más allá de esos incidentes, no ha tenido otros problemas directos.

La situación en El Cerezo se mantiene como un ejemplo de los desafíos que afronta la ciudad para equilibrar la convivencia vecinal y la seguridad en los barrios.

Entre la respuesta policial y el debate político abierto entre administraciones, los vecinos esperan que las soluciones no se queden solo en declaraciones, sino que lleguen a pie de barrio.