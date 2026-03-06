Los bloques enteros de pisos turísticos avanzan sin frenos en Sevilla: su registro se triplica desde 2020

Los edificios que acogen únicamente apartamentos turísticos (AT) le están tomando el relevo a las viviendas de uso turístico (VUT) en Sevilla.

Según los datos que se desprenden del Registro de Turismo de la Junta de Andalucía, en 2020 se inscribieron diez bloques, mientras que en 2025 lo hicieron 35, por lo que la inscripción casi se ha triplicado.

Se trata de un dato que contrasta con la evolución de los pisos turísticos. Aunque la tendencia sigue al alza, la llegada de la normativa municipal que regula la presencia de estos por barrio ha supuesto un descenso considerable.

El total de VUT inscritas en el portal estadístico en 2024 fueron 1.366 mientras que un año después -con la ley del ayuntamiento ya vigente- los registros fueron 381. Cabe destacar que esta bajada no significa que Sevilla tiene menos pisos turísticos, sino que su incremento es contenido.

En concreto, los datos muestran que hay casi 9.000 de estos alojamientos repartidos por toda la ciudad.

Durante la última década, el foco ha estado puesto en la proliferación de estos últimos. No obstante, el desembarco de edificios completos para AT ha pasado desapercibido.

Desde el Consistorio sevillano recalcan que "la competencia de los mismos es de la Junta de Andalucía" y sostienen que su función es "autorizar las licencias para obras". Por su parte, fuentes de la Consejería de Turismo aseguran que "el aumento de los AT no puede interpretarse como una sustitución directa de las VUT, sino como el desarrollo de un modelo alojativo distinto que responde a otro tipo de inversión y gestión."

¿Cómo ha evolucionado?

Hace diez años, en 2016, únicamente se registraron tres nuevos bloques. En cambio, en 2025, fueron 35 las nuevas incorporaciones al listado.

La evolución ha tenido subidas y bajadas a lo largo de este tiempo. Sin embargo, el primer gran desembarco de este tipo de alojamientos fue en 2019: 28 inscripciones en total frente a las 12 que habían tenido lugar durante el año anterior.

No obstante, la pandemia del Covid-19 le puso freno a esta dinámica e hizo que el número bajase de forma considerable en 2020. En el año de la epidemia solo se registraron 10 bloques.

Con la situación ya relativamente estable y el mundo volviendo a viajar, un total de 22 edificios pasaron a formar parte de la oferta hotelera de Sevilla en el 2022 y 25 al año siguiente. A partir de este momento, la norma ha sido 'crecer'.

Solo dos años más tarde, se alcanzó -y superó- la treintena. El número ascendió hasta los 39 y 38 en 2024 y 2025 respectivamente.

Comercios emblemáticos

Los propios sevillanos han sido testigos de cómo comercios de toda la vida pasaban a tener una nueva faceta. El 2025 se llevó a la emblemática Cuchillería Regina, ubicada en Las Setas de Sevilla, en pleno centro de la ciudad.

A cinco años de cumplir un siglo de vida, este histórico establecimiento echó la persiana. Según contó el matrimonio que lo regentaba a EL ESPAÑOL de Sevilla, una de las razones del cese definitivo fue que "el edificio ha sido vendido a una multinacional".

Viviendas de uso turístico

El crecimiento continuado de los bloques enteros de apartamentos turísticos contrasta con el que ha sido el gran hándicap de la hispalense durante los últimos años: la proliferación -antes sin freno- de las VUT.

Según fuentes municipales, la razón de este descenso está clara. Se trata de la regulación municipal que se llevó a cabo en 2024. "Sevilla fue la primera ciudad de Andalucía en limitar el número de viviendas de uso turístico por barrios".

De esta forma, las dos "zonas congestionadas, el Casco Antiguo y el centro histórico de Triana", quedaron fuera del mercado de las VUT.

También cabe destacar que "en junio de 2022 el Gobierno socialista hizo una modificación del PGOU (modificación 44) mediante la cual se regula el uso de vivienda turística como uso terciario, en lugar de residencial, y se permite la implantación de VUT sólo en planta baja y primera planta. Esta modificación es la que ahora está llevando a cabo ciudades como Málaga, Cádiz o Córdoba".

La normativa municipal actual obliga a que "solo un 10 por ciento del patrimonio de viviendas de cada barrio puede ser afectado a Vivienda de Uso Turístico y estar en planta baja o primera."

Convenio

Además, en 2025, el Consistorio firmó un convenio con el Colegio Oficial de Registradores de la Propiedad de Andalucía para "intercambiar datos y aplicar las medidas implantadas por el Gobierno central para el control de las VUT".

Ahora, "para poder publicitarse en plataformas, tienen que presentar un código -facilitado por el registro de la propiedad- para acreditar que cumplen la normativa urbanística".

Todas las viviendas que se declaran ilegales, al no cumplir con la normativa urbanística, se remiten a la Delegación Provincial de Turismo de la Junta para que procedan a iniciar el proceso de cancelación.

Desde 2024 hasta el 31 de enero de 2026, la Consejería de Turismo ha cancelado en Sevilla un total de "1.307 viviendas de uso turístico".