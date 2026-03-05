Ayuntamiento y sindicatos se reunirán este viernes mientras continúan las movilizaciones por la limpieza escolar

El Gobierno municipal de Sevilla y representantes del comité de empresa de la plantilla del Ayuntamiento de Sevilla celebrarán este viernes una reunión tras el encierro sindical llevado a cabo este miércoles, en el marco del conflicto generado por el nuevo plan de limpieza de colegios.

El encuentro se produce después de una conversación mantenida en la tarde del miércoles entre el alcalde y el presidente del comité de empresa y representante de Comisiones Obreras (CCOO), Jorge Menacho, para abrir un espacio de diálogo en las próximas semanas.

Pese a este acercamiento, Menacho ha confirmado que se mantiene el calendario de movilizaciones, que incluye la convocatoria de una huelga indefinida prevista para después de abril. Además, los trabajadores continuarán con concentraciones en la Puerta de Jerez.

El representante sindical ha matizado que esta primera reunión será con parte de la corporación municipal, mientras que la próxima semana está previsto un encuentro con el alcalde.

El conflicto se enmarca en la protesta sindical contra la decisión del Consistorio de externalizar el servicio de limpieza de los centros educativos.

Desde el Ayuntamiento se insiste en que esta medida no implica la destrucción de empleo, mientras que las organizaciones sindicales denuncian que la decisión se tomó de forma "unilateral".

Colegios Limpios

El plan denominado Colegios Limpios, aprobado en la Junta de Gobierno Local, prevé contar con un mínimo de 387 trabajadores durante el periodo lectivo, distribuidos en varios lotes y turnos de mañana y tarde, además de personal especializado, encargados y directores de contrato.

El proyecto establece 201 días de prestación del servicio entre el 1 de septiembre y el 30 de junio, incluyendo también periodos no lectivos como verano, Semana Santa y Navidad.

Según el Ayuntamiento, el nuevo modelo garantizará que los colegios dispongan de un limpiador en horario de mañana —situación que actualmente no se da— y que el trabajo esté supervisado por directores y supervisores del contrato. Además, se podrán solicitar informes de calidad del servicio para evaluar su funcionamiento.