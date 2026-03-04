Nueva confirmación del Icónica Fest: Paco Osuna se suma al cartel junto al DJ Marco Carola el próximo 6 de junio

Paco Osuna se unirá al DJ Marco Carola en el Icónica Santalucía Sevilla Fest el próximo 6 de junio en la Plaza de España.

Durante esta jornada, Sevilla vivirá una de las grandes noches de la música electrónica. Con más de tres décadas de trayectoria a sus espaldas, Osuna se incorpora al cartel como uno de los grandes nombres de la jornada, completando una experiencia musical de primer nivel que reunirá en un mismo escenario a dos referentes del techno contemporáneo.

Paco Osuna es "una figura clave de la escena techno internacional". Su carrera está marcada por la "innovación, creatividad y una búsqueda constante de nuevas formas de expresión sonora", según señala la organización del festival en una nota emitida a los medios de comunicación.

A lo largo de su trayectoria, sus producciones han sido publicadas en algunos de los sellos "más influyentes de la electrónica", como Minus, Plus 8 Records, Spectral Sound, Armada Music, Moon Harbour Recordings o Defected Records, entre otros.

Además, ha firmado remezclas para artistas y proyectos tan reconocidos como Plastikman, Groove Armada, Basement Jaxx o Phats & Small.

En 2006 fundó el sello Mindshake Records, convertido con el tiempo en una de las plataformas de techno más influyentes tanto en Europa como en Estados Unidos.

Entre los escenarios que han acogido sus sets se encuentran salas emblemáticas como fabric, Watergate o WOMB, además de los principales clubes de Ibiza como Amnesia Ibiza, Pacha Ibiza, Hï Ibiza o DC10 Ibiza.

Asimismo, ha participado en festivales internacionales de referencia como Coachella, Sónar, Awakenings Festival, Tomorrowland o Ultra Music Festival.

La semana pasada, Icónica Fest informó de la incorporación al cartel de los cantantes Rubén Blades (15 de julio), Fatboy Slim (14 de julio), Mora (12 de julio) y Omar Courtz (10 de julio).

Además de los últimos cuatro artistas anunciados, la quinta edición del festival contará con la presencia de Aitana (4 y 5 de junio YA SOLD OUT), Marco Carola (6 de junio), Viva Suecia (7 de junio), Lola Índigo (11 de junio), Pablo Alborán (12 de junio), Los Delinqüentes (14 de junio), Kany García (17 de junio), Raphael (18 de junio), Charlotte de Witte (20 de junio), La Plazuela y Califato ¾ (21 de junio).

También Romeo Santos y Prince Royce (25 de junio), Isabel Pantoja & Il Divo (27 de junio), Dani Fernández (28 de junio), Robbie Williams (30 de junio), Lenny Kravitz (1 de julio), Hombres G (3 de julio), Antonio Orozco (4 de julio), Marilyn Manson (6 de julio), Moby (7 de julio), Maroon 5 (9 de julio), Omar Courtz (10 de julio), Mora (12 de julio), Fatboy Slim (14 de julio), Rubén Blades (15 de julio), Jamiroquai (16 de julio), The Prodigy (17 de julio) y Sting (18 de julio).