Felipe VI inaugura la exposición dedicada a la Duquesa de Alba en Sevilla: 200 piezas entre cuadros, vestidos y cartas

Los sevillanos ya pueden disfrutar de la exposición 'Cayetana. Grande de España' que conmemora el centenario del nacimiento de la Duquesa de Alba.

Ha sido el rey Felipe VI el encargado de inaugurar la muestra, ubicada en la Casa de las Dueñas, uno de los enclaves favoritos de la difunta noble y en el que pasó gran parte de su vida.

Al acto han asistido el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz; el Ministro de Agricultura, Luis Planas; la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, y los hijos de Cayetana, Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo,Cayetano y Eugenia.

También han estado presentes el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, y el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre.

La exposición cuenta con alrededor de 200 obras entre las que se encuentran cuadros de su colección, vestidos de alta costura, fotografías, objetos y correspondencia personal.

Concretamente, incluye cinco bloques temáticos que abordan su biografía, sus aportaciones en el campo de la cultura a través del mecenazgo de importantes artistas, como coleccionista y pintora.

Además, se expone el manto de salida donado a la Virgen de las Angustias de la vecina Hermandad de los Gitanos, corporación con la que tenía un particular vínculo.

Visita a Dos Hermanas

La Casa de las Dueñas no ha sido la única parada que Felipe VI ha hecho en su visita a la provincia. Durante la mañana de este miércoles, ha visitado el ayuntamiento del municipio sevillano de Dos Hermanas. Aquí lo esperaban el alcalde de la localidad, Francisco Rodríguez, y Planas.

Posteriormente, el monarca se ha dirigido hasta el centro Aspace, ubicado en el mismo pueblo. Se trata de un espacio de Atención Integral a Personas con Parálisis Cerebral Aspace Sevilla.

En las inmediaciones del consistorio y del centro de salud se han congregado, pese al mal tiempo, multitud de personas que querían ver al rey en primera persona.

Por otra parte, a cientos de kilómetros de la provincia andaluza, en Madrid, la reina Letizia visitaba la capilla ardiente del periodista Fernando Ónega.

Letizia ha señalado que su intención al asistir a la cita era "acompañar a la familia" del fallecido y, sobre todo, "a su hija", la también periodista Sonsóles Ónega, "amiga" de la reina consorte.

Durante su atención a los medios, Letizia ha asegurado que "al rey también le hubiese gustado estar aquí".