El cementerio de Sevilla volverá a abrirse al público el próximo viernes tras más de un mes cerrado

El Cementerio de San Fernando volverá a estar abierto al público tras más de un mes cerrado como consecuencia de los daños provocados por el tren de borrascas. La fecha prevista para su apertura será el próximo viernes 6 de marzo.

Según ha informado el Ayuntamiento de Sevilla en una nota emitida a los medios de comunicación, los técnicos y el personal destinado a adecuar el entorno ya han "eliminado las situaciones de peligro inmediato y asegurado las zonas sensibles". No obstante, "continúan los trabajos técnicos sobre determinados ejemplares".

Desde el pasado 2 de febrero, un equipo especializado del área de Parques y Jardines estaba evaluando los daños ocasionados en todos los árboles. Además, la plantilla del camposanto también trabajaba en acondicionar el recinto, puesto que muchas tumbas habían acabado afectadas.

En una primera fase se procedió al despeje del vial principal y a la recuperación de los accesos esenciales para vehículos de emergencia y servicios municipales.

Posteriormente, se ha desarrollado una segunda fase más técnica en zonas interiores, donde se ha completado la evaluación individualizada del arbolado.

Mientras tanto, el cementerio se ha encontrado en cierre parcial, con desarrollo de servicios esenciales como sepelios y entrega de cenizas mediante itinerarios seguros.

Fruto de esa inspección, se ha determinado la necesidad de apear 52 ejemplares adicionales que presentan daños en el sistema radicular o riesgo latente de caída.

Estos apeos ya se están realizando y continuarán ejecutándose de manera planificada, progresiva y con todas las garantías de seguridad, bajo supervisión técnica y con las zonas debidamente delimitadas para evitar cualquier riesgo durante las visitas. Quedan 12 ejemplares por retirar.