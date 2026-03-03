Un trabajador por la mañana y nueva maquinaria: las claves del contrato de la limpieza de los colegios de Sevilla

Trabajadores de la limpieza durante la acampada. María José López / Europa Press.

La externalización del servicio de la limpieza de los colegios públicos de Sevilla está a punto de ser una realidad.

El Ayuntamiento de la ciudad aprobará el nuevo contrato del Plan Colegios Limpios el próximo miércoles en una Junta de Gobierno extraordinaria a pesar de las protestas que han tenido lugar durante las últimas semanas por parte de los empleados públicos que se dedican al acondicionamiento de los edificios municipales.

En el documento emitido por el equipo municipal a los medios de comunicación se anuncian cuáles serán las novedades en el sistema tras la puesta en marcha del plan. Entre ellas que se encuentra la contratación de una persona que trabaje en cada centro todas las mañanas y el uso de determinada maquinaria.

A partir de septiembre de 2026, una vez que entre en vigor el contrato, un total de 387 trabajadores se dedicarán exclusivamente a la limpieza de los centros educativos cuya competencia tiene el Consistorio hispalense. Con esto, el Gobierno municipal pretende "mejorar el entorno de las aulas".

Uno de los puntos destacados es que los colegios pasarán a tener un limpiador por la mañana, "algo con lo que no se contaba en la actualidad".

Asimismo, "los colegios pasan a tener un nuevo modelo de limpieza con maquinaria, cosa que no existe en estos momentos". El objetivo, según subrayan desde el Ayuntamiento, es "modernizar el servicio".

"El nuevo modelo será más eficaz y eficiente para los centros educativos públicos de la ciudad de Sevilla, mirando la calidad del servicio, mejorando la ergonomía del personal que desarrolla dicha actividad", apuntan desde el Gobierno del 'popular' José Luis Sanz.

A partir de ahora, los trabajadores de la limpieza tendrán una "maquinaria mínima": una fregadora eléctrica y una sopladora por centro. También una hidrolimpiadora eléctrica de alta presión y una enceradora eléctrica por cada diez colegios.

Este material deberá cumplir la normativa vigente en seguridad, higiene y marcado CE, no podrá superar los 5 años de antigüedad y deberá mantenerse en perfecto estado de uso durante toda la vigencia del contrato.

Además, las máquinas con más de tres averías quedarán excluidas y deberán ser sustituidas inmediatamente.

La maquinaria podrá adaptarse, de mutuo acuerdo con el Responsable del Contrato, para mejorar la eficacia del servicio sin coste adicional para el Ayuntamiento, manteniéndose siempre actualizada conforme a la normativa de seguridad, salud y protección medioambiental.

Para poder llevar la supervisión e inspección de dicho servicio, la empresa contará en cada lote, como mínimo, con un vehículo turismo de transporte e inspección y dos furgonetas para carga y transporte de material o maquinaria. Los vehículos no podrán superar los 5 años de antigüedad y deberán estar en buen estado.

Aplicación móvil

Otra novedad para la supervisión y control activo del servicio, será que la empresa adjudicataria deberá disponer de una aplicación informática de gestión accesible desde el móvil.

En ella, los trabajadores deberán registrar diariamente los servicios realizados (centros, empleados y horarios), así como semanalmente las herramientas y productos disponibles en cada centro.

La aplicación permitirá generar estadísticas por periodos (diario, semanal, mensual, etc.) y la empresa estará obligada a facilitar cualquier información requerida por el Responsable del Contrato.

En cuanto al ámbito de actuación, del 1 de septiembre al 30 de junio se prestará el servicio durante el periodo lectivo, con un total de 201 días de trabajo.

Además, el servicio de limpieza continuará también en los periodos no lectivos -como verano, Semana Santa y Navidad- para asegurar el mantenimiento de los centros escolares de Sevilla.

La limpieza habitual se realizará durante todos los días lectivos, en jornada de mañana y tarde, preferentemente en horario diurno, asegurando el mantenimiento higiénico continuo y adaptándose a imprevistos o cambios en el uso de los espacios.

Incluye tareas con frecuencias diarias, semanales, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales.

Polémica

La decisión del alcalde de Sevilla de externalizar este servicio ha dado mucho de qué hablar.

Aunque en todo momento el primer edil ha defendido que "no se va a perder empleo público", desde el comité de empresa del Ayuntamiento se han organizado movilizaciones protagonizadas por los peones para protestar por esta medida.

La semana pasada, un grupo de personas acampó en Puerta de Jerez, en pleno centro de Sevilla. No obstante, estos tuvieron que quitar las tiendas de campaña por orden de la Policía Local y la Gerencia de Urbanismo les notificó que tenían que pagar una tasa por ocupar este espacio.

La misma semana, el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, se vio obligado a desalojar a trabajadores municipales del Pleno autonómico puesto que estos empezaron a gritar y enseñar pancartas en contra de la externalización.

Además, hace semanas se produjo un "escrache" por parte de un grupo de supuestos peones contra dos de los delegados del Ayuntamiento de Sevilla, Blanca Gastalver, responsable de Educación, e Ignacio Flores, de Recursos Humanos.

Ambos ediles interpusieron una denuncia ante la Fiscalía, que fue ampliada por Gastalver tras la aparición de carteles "intimidatorios" con su cara y nombre.