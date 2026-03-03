Las obras claves para Semana Santa esquivan los retrasos por lluvias: Méndez Núñez, Santa Ángela y Teodosio estarán listas

Santa Ángela, Méndez Núñez y Teodosio estarán listas para el Domingo de Ramos. Se trata de tres actuaciones consideradas claves para la Semana Santa de Sevilla por su ubicación, en pleno Casco Histórico de la ciudad.

La sucesión de temporales que azotó parte de Andalucía hace casi un mes ralentizó los trabajos en varias obras de la urbe e impidió que comenzaran las labores de rehabilitación en la SE-20.

Ahora, fuentes del Ayuntamiento de Sevilla afirman que las obras en Santa Ángela, Méndez Núñez y Teodosio "habrán finalizado antes de que llegue la Semana Santa, tal y como estaba previsto".

Durante el tren de borrascas se dieron jornadas de todo tipo. Las condiciones meteorológicas impidieron a los operarios trabajar en determinados momentos, mientras que en otros sí pudieron hacerlo. Ahora, parece ser que esta situación no va a acarrear alteraciones en el calendario de plazos.

En esta línea, cabe destacar que son los trabajos de reasfaltado los que se vieron más afectados. El motivo de esto es que "la lluvia y el frío imposibilitan dichas actuaciones".

En lo que respecta a las obras de las tres vías mencionadas, desde el Consistorio sostienen que no se ha tenido que hacer ningún cambio en su organización.

Como viene siendo habitual en estos trabajos, "la dirección de la obra es quien marca si las actuaciones se intensifican en una zona u otra y cuándo se lleva a cabo esto". Las cuadrillas se van organizando según la magnitud de la obra y su fecha de finalización.

Las labores en Méndez Núñez, Santa Ángela y Teodosio forman parte de un programa de reurbanización del Ayuntamiento de Sevilla y la empresa municipal Emasesa.

Se pretende mejorar la red de saneamiento y la movilidad peatonal. También se están sustituyendo los adoquines y se van a aumentar el arbolado para mejorar la estética del centro histórico.

Qué se ha hecho

En el caso de Méndez Núñez (desde Plaza Nueva a la Plaza de la Magdalena), los trabajos comenzaron en julio de 2025 y cuentan con un presupuesto de 1,4 millones de euros. En total, las intervenciones en ella tendrán una duración de siete meses.

Las obras de la calle Teodosio arrancaron en febrero de 2025. En ella se va a renovar el saneamiento y adaptar el modelo de plataforma única como es el de la calle Zaragoza, recientemente reformada.

Estas tareas forman parte de un plan de tres millones de euros en el que se incluyen otras vías cercanas como Dueñas.