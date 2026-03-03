Carmen y sus amigos viajaron desde Sevilla a Sri Lanka de vacaciones post MIR y ahora están "atrapados" por la guerra

Carmen, Álvaro, Rubén, Jesús, José, Blanca y tres jóvenes llamadas Ana se han quedado "atrapados" en Sri Lanka (Asia) como consecuencia de la guerra que ha estallado en Oriente Medio tras la operación Furia Épica organizada por EE.UU e Israel.

Estos médicos de entre 24 y 25 años viajaron hasta este país paradisiaco después de haber hecho el examen de Médico Interno Residente (MIR) en Sevilla. Ahora, las que se suponía que iban a ser las vacaciones de sus sueños, se han convertido en una verdadera pesadilla.

Carmen Ceferino -una de las afectadas- cuenta a EL ESPAÑOL de Sevilla que el vuelo de regreso a España estaba previsto para la pasada madrugada a las 03:00 hora española y que hacía escala en Abu Dabi.

Esta última es una parada muy habitual en aquellos trayectos en avión que van desde Europa hasta el sudeste asiático. Y aquí es donde está el problema.

El 21 de febrero, los nueve jóvenes aterrizaron en el país asiático para disfrutar de sus merecidas vacaciones post MIR, pero el descanso se ha visto empañado.

"Hace dos días" recibieron un correo en el que la aerolínea informaba de que la salida de su vuelo se iba a retrasar por la situación en el golfo pérsico, punto en el que ha estallado un conflicto bélico tras los bombardeos americanos e israelíes a la capital de Irán, Teherán, y que en los últimos días se han extendido a otras zonas del territorio.

Sin alternativas

Desde entonces, Carmen y sus amigos están esperando respuestas por parte de la aerolínea. Ahora, la afectada ha decidido utilizar este altavoz para "pedir ayuda". "Necesitamos que nos respalden. Nos sentimos solos".

Carmen asegura que las últimas informaciones que han recibido sostienen que, "como mínimo", no podrán regresar hasta el 10 de marzo, una fecha que "ya se ha atrasado una vez, puesto que al principio dijeron que los vuelos saldrían el 9".

Asimismo, denuncia que desde la aerolínea no les están dando ninguna alternativa. "Solo podemos buscarnos otras formas de volver a España por nuestra cuenta, pero los precios se han disparado", relata.

Por su parte, la agencia con la que contrataron el viaje tampoco les ha dado ninguna solución. "Únicamente nos han dicho que tenemos que esperar, que estemos tranquilos", denuncia.

Actualmente, los gastos de alojamiento que está acarreando la prolongación de la estancia en Sri Lanka "lo están cubriendo desde la empresa organizadora del viaje". No obstante, todo lo relativo a la manutención corre a cargo de los futuros médicos.

Ahora, lo que más les atormenta es la "incertidumbre", no saber cuándo van a poder volver a casa. Esta sevillana atrapada en Asia afirma que no tiene miedo, pero sí está "nerviosa" por lo que pueda pasar y cómo les pueda seguir afectando.