El Ayuntamiento invierte casi 7 M€ para la renovación de la flota de vehículos de los Bomberos de Sevilla

Imagen del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, durante el acto en la Real Fábrica de Artillería. Ayuntamiento de Sevilla.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado una inversión cercana a 7 millones de euros para la renovación de la flota de vehículos del Servicio de Bomberos, durante el acto de celebración del día del patrón celebrado en la Real Fábrica de Artillería.

En total, la inversión prevista asciende a 6.957.153 euros, dentro de un plan de renovación progresiva de los vehículos en propiedad del cuerpo. Según ha explicado el alcalde, en este mandato ya se han destinado 1.528.603 euros, mientras que en 2026 se invertirán 3.428.550 euros y se estudia una partida adicional de 2 millones de euros.

Sanz ha subrayado que, a diferencia de la Policía Local -cuyos vehículos se renovaron de una sola vez mediante renting-, en el caso de los bomberos los vehículos son en propiedad, lo que hace necesaria una inversión sostenida en el tiempo para modernizar la flota.

El alcalde ha detallado las actuaciones previstas. En 2025, la inversión ha rozado los 1,3 millones de euros y estará destinada a una bomba rural pesada, un vehículo de mando, un furgón de equipo acuático y un camión autobomba nodriza de más de medio millón de euros.

Alrededor de 3,4 millones de euros se inyectarán en 2026 para adquirir, entre otros, una ambulancia, furgones especializados (estructuras colapsadas, salvamento y taller), bombas urbanas ligeras, una bomba rural pesada (BRP), una bomba nodriza, pickup 4x4 y un microbús. Además, se estudia una inversión adicional de 2 millones de euros.

Entre las actuaciones recientes se encuentran la presentación de un nuevo autobús, adaptación de una ambulancia como vehículo de intervención rápida sanitaria, incorporación de dos furgones de transporte y un nuevo todoterreno. La inversión de este año se completará con varios vehículos ligeros de apoyo.

Refuerzo de la plantilla

El alcalde ha recordado también la ampliación de personal: más de un centenar de plazas en este mandato, con 45 bomberos incorporados recientemente y 67 que se sumarán en 2026, además de una promoción interna de 30 plazas. Este año se convocarán otras 28 plazas de bombero.

Sanz ha destacado la actuación de los bomberos en situaciones críticas como el apagón o los temporales, cuando llegaron a resolver hasta 130 incidencias en 24 horas.