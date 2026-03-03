El Ayuntamiento destina más de un millón de euros para la rehabilitación de los conventos e iglesias de Sevilla

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, celebrado este martes, ha aprobado inicialmente las nuevas bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a conventos e iglesias, entre otros edificios singulares de la ciudad de Sevilla.

La iniciativa ha contado con una inversión de más de un millón de euros. De esta forma, Gobierno municipal "refuerza su compromiso con la protección" de estos inmuebles, muchos de ellos catalogados como Bienes de Interés Cultural (BIC) y sometidos a los más altos niveles de protección.

Según señalan desde el Consistorio, esta medida "no solo forma parte esencial del paisaje urbano de Sevilla, sino que constituye un legado histórico, artístico y espiritual de incalculable valor".

Las nuevas bases reguladoras introducen importantes mejoras: las subvenciones pasarán de ser anuales a plurianuales, lo que permitirá una planificación más adecuada desde el punto de vista técnico y constructivo, facilitando la ejecución por fases de las intervenciones.

Además, se concederán en régimen de concurrencia, garantizando mayor transparencia y objetividad en la adjudicación.

En los dos últimos años, el Ayuntamiento ha destinado más de medio millón de euros a actuaciones en este tipo de edificios, colaborando con entidades religiosas y hermandades -titulares de los inmuebles y entidades sin ánimo de lucro con recursos limitados- para financiar parcial o totalmente distintas intervenciones de rehabilitación.

Sevilla Oculta

Entre las iniciativas más destacadas se encuentra el proyecto 'Sevilla Oculta', una ambiciosa propuesta orientada a la preservación, puesta en valor y modernización de los conventos de clausura femeninos de la ciudad.

Este proyecto nace con el objetivo de garantizar la conservación de conventos y monasterios no sólo como bienes culturales, sino como espacios vivos que forman parte esencial de la identidad histórica, social y religiosa de Sevilla.

En el marco de este programa, el Gobierno municipal ya ha impulsado actuaciones en el convento de Santa Inés, posibilitando la rehabilitación de la escalera del claustro del herbolario; en el convento Madre de Dios, con la restauración de la Capilla del Correo Mayor; así como en iglesias como San Gregorio o San Nicolás de Bari.

La Gerencia de Urbanismo incrementa, asimismo, la partida destinada a la rehabilitación del patrimonio histórico en 400.000 euros adicionales, alcanzando un presupuesto total de 1.106.454 euros para este fin.

Podrán acogerse a estas ayudas las entidades sin ánimo de lucro propietarias o usufructuarias -debidamente autorizadas por la propiedad- de edificios singulares ubicados en la ciudad de Sevilla.

El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha subrayado al respecto que "desde el Gobierno de José Luis Sanz se sigue trabajando para cuidar de nuestro patrimonio, apostando por preservar estos espacios para las futuras generaciones, manteniéndolos vivos y en condiciones dignas, como merecen Sevilla y su historia".